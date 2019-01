Elisa rike kõrvaldatud, Omniva kliendid saavad pakkidele taas järgi tulla

Tehnilise vea tõttu edastas Elisa mõndadele Omniva klientidele ekslikke sõnumeid paki saabumise kohta. Nüüdseks on rike kõrvaldatud ning kliendid saavad taas pakkidele järgi minna. Kõiki rikkest puudutatud kliente on lahendusest informeeritud ning klientidele, kelle pakid ootavad pakiautomaadis või postkontoris, on saadetud korduvad pakiteated, teatas Omniva.