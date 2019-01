Elektrilevi on voolu taastanud rohkem kui 12 000 majapidamises, ent 6000 kodu on veel elektrita

Torm on uusi rikkeid toonud Kesk-Eestisse. Kokku on kella 15.00 seisuga Elektrilevi võrgus vooluta 6000 majapidamist.

„Kokku on üle Eesti hetkel 59 keskpingeriket, mille kõrvaldamisega tegeleb 47 brigaadi. Tormituuled on vahepeal jõudnud mandrile ja uusi rikkeid on kõige rohkem lisandunud Kesk-Eestis, Järvamaale ja Viljandimaale,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

Endiselt on kõige rohkem, 1800, kliente vooluta Harjumaal ja Saaremaal on (1300), Järvamaal on 700 ning Viljandimaal 500 klienti vooluta. Operatiivset rikkeinfot näeb Elektrilevi katkestuste kaardilt: https://www.elektrilevi.ee/et/katkestuste-kaart/