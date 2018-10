Elektrilevi langetab uuel aastal klientide võrgutasu keskmiselt 8% võrra

Hinnalangus on suurim ettevõtetele, kellele võrgutasu väheneb keskmiselt 9% võrra.

Valikusse lisanduvad uued paketid kõige energiamahukamatele ettevõtetele, kus võrguteenuse maksumust on võimalik vähendada ligikaudu viiendiku võrra.

“See vastab võrguühenduse valmishoidmiseks tehtavatele kuludele – need ei sõltu niipalju sellest, kui palju elektrit liinidest läbi liigub, vaid eelkõige ühenduse olemasolust ja selle võimsusest.

Ettevõtete jaoks kulupõhisem hind on tänuväärne sisend Eesti majanduse elavdamisele ja konkurentsivõime kasvatamisele,” ütles Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial.

“Suuremad tarbijad on seni kandnud proportsionaalselt suurema osa Eesti elektrivõrgu ülalpidamiskuludest ja see on teinud võrgutasu neile muu Euroopaga võrreldes suhteliselt kallimaks.

Võrgutasu langus annab oma panuse sellesse, et meie tootmine ja ettevõtlus, samuti välisinvesteeringute Eestisse toomine oleks edukam,” lisas Treial.

Koduklientidele langeb võrgutasu keskmiselt 6% võrra. Ühtlasi langevad uuel aastal mitmed Elektrilevi lisateenuste hinnad, nt odavnevad lülitamised ja peakaitsme vahetus.

Alates novembrikuust teavitab Elektrilevi kirjaga kõiki kliente, kel seoses hinnamuudatusega on kasulik võrgupaketti vahetada.

Koduklientidele soodsamaks osutuva paketivahetuse teeb Elektrilevi automaatselt ja annab kliendile sellest kirjaga teada.

Mullu langes võrguteenuse keskmine hind Elektrilevi klientidele kahe hinnamuudatusega kokku 9% võrra. Võrgutasu moodustab elektriarvest keskmiselt kolmandiku.



Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrguettevõte, see haldab kokku ligi 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.