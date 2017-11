Ekspress Meedia juhatuse esimeheks saab Argo Virkebau

2018. aasta esimeses kvartalis asub Ekspress Meediat juhtima viimased 11 aastat Tele2 tegevdirektorina töötanud Argo Virkebau.

„Argo väärtused klapivad kenasti meie omadega. Lisaks tema tehnoloogiline kompetents, finantstaust, teadmised meedia toimimisest ja lai silmaring loovad kokku kombinatsiooni, mis on tänapäevasele meediaettevõttele eluliselt vajalik,“ lausus Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu

„Kindlasti oli Argo valikul otsustavaks arusaam, et töötame äris, kus inimestel ja inimsuhetel on väga suur tähtsus.“

Argo Virkebau: „Mulle meeldis Ekspress Meedia kui kohalikul kapitalil baseeruv firma, millel on väga tugev omanik. Sümpaatsed on ettevõtte julged arengu- ning laienemisplaanid ning väljakutse digimeedia arendamiseks. Usun, et Eesti inimesed väärivad kohalikku sisu, mitte ei pea oma hinnangutes baseeruma kahtlase väärtusega sotsiaalmeedial. Mul on soov võidelda „valeuudistega“ ja olla selles oluliselt parem võrreldes suurte tehnoloogiagigantidega.“

Virkebau oli Tele2s 11 aastat, alustades finantsjuhina ja lõpetades tegevdirektorina.

Rüütsalu rõhutas, et tänased meediaettevõtted peavad jõuliselt ja kiirelt muutuma.

„Juurde tuleb leida uusi sissetulekuallikaid, arendama peab oma tehnoloogilist võimekust, et lugeja näeks ja tunnetaks seda; lisaks peab ettevõte püsima atraktiivse tööandjana tööjõuturul, „lisas Rüütsalu.

„Teatavasti on meil suur põud töötajatest ning üha enam peab pingutama, et noori talente just endale meelitada.“

Argo Virkebau on alates 2006. aastast olnud ametis Tele2 Eesti AS-is ning tema tugev tehnoloogiataust aitab kaasa digitaalmeedia valdkonna arendamisele. Argo Virkebau on Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBan liige, Estonian Business Schooli vilistlaste nõukoja liige ning Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse nõukogu liige.

Virkebau ametisse asumiseni on Ekspress Meedia juhatuse esimees Andre Veskimeister.

Ekspress Meedia koondab Eesti meediamaastiku lipulaevu nagu Eesti Ekspress, Maaleht, Maakodu, Eesti Päevaleht ja laupäevaleht LP ning Eesti suurimat uudisteportaali Delfi. Ekspress Meedia ambitsioon on pakkuda Eesti kvaliteetseimat ja mitmekülgseimat ajakirjandust ning meelelahutust.