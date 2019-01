Ekspress Meedia ajakirjanikud on Bonnieri preemia nominendid

Bonnieri preemia võitja tehakse teatavaks 11. veebruaril Tallinnas Rootsi saatkonnas toimuval pidulikul tseremoonial. Preemia võitja saab Rootsi meediakontsernilt Bonnier ja ajalehelt Äripäev auhinnaks 5000 eurot.

Sel aastal kandideeris Bonnieri preemiale 26 tööd (mullu 19).

Žüriisse kuulusid Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, Põhjaranniku tegevtoimetaja Erik Kalda, Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald, Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap, Eesti Rahvusringhäälingu toimetaja ja saatejuht Mihkel Kärmas ning EALLi tegevjuht Mart Raudsaar.

Silmitsedes nominente tekib põhjendatud küsimus Mihkel Kärmase kohta - ajakirjanik on olnud nii žüriis kui ka on tema lugu nomineeritud lugude hulgas. Ajalehtede liidu tegevjuht Mart Raudsaar selgitas, et Kärmas hääletusel ei osalenud. "Kärmas valis välja lood esimesse vooru, kui selgus, et tema lugu on jõudnud teise vooru, siis edasisel hääletusel ta enam ei osalenud," tõi Raudsaar välja.