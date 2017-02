Ekspertiis: Põhja-Tallinnale kuuluv jahtlaev Kalev ei ole merekõlbulik, aga selle taastamine on äärmiselt kulukas

Põhja-Tallinna valitsuse tellitud ekspertiis tuvastas, et Tallinna linnale kuuluv jahtlaev Kalev ei ole meresõidukõlbulik ja selle taastamine läheks maksma vähemalt 168 000 eurot.

Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid ütles, et jahtlaeva seisund on halb ning linnaosa peab koostöös linnavalitsusega otsustama, mida laevaga edasi teha, vahendas Pealinn.

"Mul on väga kahju, et linnaosale kuuluv jahtlaev Kalev on sellisesse seisukorda sattunud, et tema taastamise kulud on ebamõistlikult suured. Ühe variandina võib kaaluda laeva üleandmist mõnele muuseumile. Peame nõu linnavalitsusega ja seejärel otsustame laeva edasise saatuse," ütles Kaljulaid.

Põhja-Tallinna valitsus tellis ainsa linnale kuuluva jahtlaeva Kalev seisukorra hindamiseks eksperthinnangu OÜ Alfa Yacht Production käest, kes valiti konkursi korras.

Alfa Yacht Production juhi, kirgliku purjetaja Kalev Kaalu sõnul on jahtlaeval Kalev oluline koht Eesti purjetamise ajaloos - seda enam, et praeguseks on selliseid puidust võistlusjahte väga vähe säilinud ja järjest vähemaks jääb.

Seotud lood: Tallinn otsib vana jahtlaeva päästmiseks koostööpartnerit

"Kui teda renoveerida pole võimalik, siis võiks tõesti anda ta Meremuuseumile. Kui ta seisab eksponaadina näiteks kaldal või isegi kai ääres, pole teda vaja täiesti merekõlblikuks teha, piisab võimalikult originaalilähedasest taastamisest. Seegi oleks sellisele väärikale jahile vääriline lõpp," ütles Kaal.

Loe veel

Mitu kuud kestnud põhjalik ekspertiis tuvastas, et ainuüksi jahtlaeva kere remont läheks maksma 48 000 eurot, teki ja kokpiti taastamine 28 000 eurot, navigatsioonisüsteemi väljavahetamine 9000 eurot ja kajutite remont 10 500 eurot. Kõige rohkem sai ajahamba poolt pureda jahi veealune osa, samuti elektri-, rooli- ja gaasisüsteemid, purjed jne. Seejuures jahtlaeva remondieelne hind jääb eksperdi hinnangul vahemikku 0–15 000 eurot.

"Eeldatav taastamiskulude eelarve on umbes 168 000 eurot, kuid kuna nii mahuka remondi puhul võib esineda varjatud vigu ja lisakulusid, siis oleks mõistlik arvestada reservkuludeks umbes 20 protsenti eelarves planeeritust," seisab ekspertiisiaktis.

Ühemastiline Draco tüüpi avamerejaht Kalev ehitati 1978. aastal Poolas Nõukogude Liidu Olümpiakomitee tellimusel spetsiaalselt Tallinna Olümpiaregati läbiviimiseks. Pärast regati lõppu anti Kalev üle linnale. 1996. aastal kanti jaht Põhja-Tallinna valitsuse bilanssi.