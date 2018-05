Ekspertiis hindas Savisaare kohtukõlbulikuks

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist (EKEI) neljapäeval kohtusse jõudnud terviseekspertiis hindas korruptsioonisüüdistusega kohtu all oleva Edgar Savisaare kohtukõlbulikuks, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Komisjon jõudis järeldusele, et teatud mööndustega võimaldab Savisaare tervislik seisund tal kohtumenetluses osaleda.

Kuna ekspertiis sisaldab delikaatseid terviseandmeid, siis seda tõenäoliselt suuremas osas ei avalikustata.

Samuti ei ole välistatud, et terviseekspertiis tõstatab siiski uued küsimused ekspertiisi seisukohtade tõlgendamise osas.

Neljapäeval saatis kohus saabunud ekspertiisi edasi Savisaare kaitsjatele ja juhtivale riigiprokurörile Steven-Hristo Evestusele.

Kohus vaeb Savisaare terviseekspertiisi ja protsessi edasist korraldamist 5. juuni istungil.

Tänavu veebruaris määras kohus Savisaarele uue terviseekspertiisi, mis pidi selgitama, kas Savisaare tervislik seisund võimaldab tal kohtuistungitel osaleda.

Edgar Savisaare tervist hindas kohtuekspertiisi instituudis seitsmeliikmeline komisjon.

Savisaare terviseteema tõusis kohtus päevakorda, kuna teda tuli mitu korda istungitelt haiglasse toimetada ja kohtupidamine takerdus tema haigestumise tõttu.

Savisaare raviarst Peep Põdder on märkinud, et Savisaare kehva tervise tõttu on küsitav tema võime kohtuprotsessil osaleda.