Ekspertarst: töövõime hindamise pealt teenib 10 000 eurot kuus? Selleks peaks töötama kui loom

Täna ilmus Eesti Päevalehes artikkel, mis räägib sellest, kuidas arstid, kes hindavad erivajadustega inimeste töövõimet, teenivad lausa kümneid tuhandeid eurosid kuus. Arstina töötav Karmen Joller aga tõdes, et sellisel juhul peab arst töötama iga päev 10-12 tundi.

Eelmise nädala lõpus saabus Eesti Päevalehe töötukassast info, mille kohaselt on mullu kümne kuuga kõige rohkem töövõime hindamise ekspertiise teinud arst teinud neid 3522 tükki. See tähendab, et päevas teeb see arst 12,57 ekspertiisi, kui arvestada sisse ka nädalavahetused.

Kivimäe perearstikeskuses töötav Karmen Joller märkis sotsiaalmeedias, et arstid, kes tõesti suudavad 12 ekspertiisi päevas teha, peavad alatasa töötama. "Võin kinnitada, et ekspertarst, kes suudab teha keskmiselt 12,57 ekspertiisi päevas, töötab nagu loom," kirjutas Joller ja lisas, et üldiselt kulub ühe ekspertiisi tegemiseks 60-90 minutit. "Väga harva läheb alla 30 minuti," tõdes ta.

Joller tõi näiteks, et kui patsiendil on palju keerulisi haiguseid või näiteks piiranguid erinevates valdkondades, siis on ekspertiis raske ja aeganõudev. Teisalt võtab ekspertiisi tegemine kaua aega ka siis, kui inimese digilugu on puudulik. "Sageli on digilukku saadetud info puudulik - ei ole tehtud korrektseid sissekandeid või pole patsienti kirjeldatud," sõnab Joller ja tõdeb, et sellisel juhul palutakse patsiendil ekspertarsti visiidile tulla, et viimane saaks ta ise üle vaadata.

Loe veel

Joller möönis, et üks nõue ekspertarstile on see, et ta peab töötama ka n-ö pärisarstina. "Seega peaks ta puhkepäevadeta töötama 10-12 tundi päevas," arvutas Joller. "Minu kummardus ekspertarstile, kes jaksab sel moel töötada. Aga ma ei usu, et ta seda väga kaua jaksab. Võib-olla vajab varsti ise kolleegide abi," kirjutas Joller kahjutundega.

Joller on siiski arvamusel, et praegune Töötukassa süsteem tagab väga kvaliteetsed ekspertiisid. "Kuna tegemist on Eesti kontekstis väga uue hindamissüsteemiga, oli loomulikult alguses segadust, aga minu hinnangul on töö olnud järjest sujuvam," märkis Joller.

Mis puudutab arstide töötasusid, siis Joller leiab, et aktraktiivne palk on väga oluline. "Normaalne palk ekspertarstile meelitab tööle noori ja andekaid arste, kelle töö on kiire ja kvaliteetne. Töötukassa pakutav töötasu teeb praegu silmad ette enamikele meditsiiniasutustele. Ja mul on hea meel, et vähemalt üks riiklik süsteem oskab arste vääriliselt hinnata," lausus ta.

Loe tervet postitust siit: