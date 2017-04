Ekspert: Venemaa selgitused keemiarünnaku kohta ei ole tõsiseltvõetavad

Süüria Foto: GEORGE OURFALIAN, AFP/Scanpix

Keemiarelva ekspert, major Andres Rekker ütles "Aktuaalse kaamera" stuudios, et ei pea tõsiseltvõetavaks Venemaa selgitusi, et Süüria keemiareostuse põhjustas see, et valitsusväed pommitasid terroristide keemiarelvaladu.