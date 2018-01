Ekspert intsidendist Tallinna–Moskva lennukiga: lennukite teineteisele lähenemine õhus on ülimalt ohtlik

Lennundusekspert Toomas Uibo ütles eile Tallinna–Moskva reisilennukiga seotud vahejuhtumit kommenteerides, et lennukite teineteisele lähenemine õhus on ülimalt ohtlik ja reageerimiseks oli aega vaid mõni sekund.

"Teadmata selle insidendi täpseid asjaolusid võib siiski öelda, et lennukite lähenemine üksteisele õhus olles, on ülimalt ohtlik," ütles Uibo Delfile. "Kiirused on suured ja reageerimiseks on aega loetud sekundid," lisas ta.

"Selle juhtumiga seoses meenub 2002. aasta lennuõnnetus, kus Lõuna-Saksamaa kohal põrkasid õhus olles kokku Vene lennukompanii Bakiiria reisilennuk ja DHL-i kaubalennuk. Hukkus 71 inimest ja valdavalt oli tegemist Vene koolilastega," rääkis Uibo.

Kõik moodsad reisilennukid on Uibo kinnitusel varustatud TCAS- (Traffic Collision Avoidance System) süsteemiga, mis annab pilootidele ja lisaks lennujuhtidele varakult infot ümbritsevate lennukite kohta ning teavitab pilooti ohtlikust lähenemisest‭. "See süsteem toodi lennundusse peale 1956 aastat, Grand Canyoni kohal toimunud kahe reisilennuki kokkupõrget. Tänu TCAS-süsteemile on lennundus olulisel määral turvalisemaks muutunud ja säästnud ilmselt tuhandeid elusid," sõnas Uibo.

"Iga lennuõnnetus või intsident peab lennundust ohutumaks muutma. Usun, et ka eilse juhtumi uurimine suudab anda oma panuse lennuliikluse turvalisusele," ütles Uibo. "Vaatamata kõigele on lennukiga liiklemine endiselt ohutumaid transpordiviise maailmas ja selle tõestuseks on 2017. aasta, kus liinilennunduses ei hukkunud ühtegi inimest," toonitas ta.

Eile õhtul Tallinnast Moskvasse teel olnud Venemaa lennufirma Aeroflot lennuk Suhhoi Superjet 100 sattus Šeremetjevo lennuväljale maandumise eel ohtlikult lähedale Murmanskist saabuvale ja Vnukovo lennuväljale Boeing 737-le, kahte lennukit lahutas kokkupõrkest vaid 600 meetrit.