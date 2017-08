Ekspert EKRE poliitreklaamist Viljandi kooli juures: pehmelt öeldes maitsetu ja ebaviisakas

Reklaamagentuuri Rakett loovjuhi Asko Künnapi sõnul oli EKRE "Anname tuld" reklaam koolitulistamise läbi elanud Viljandi Paalalinna kooli juures sobimatu, kuid midagi seadusevastast seal siiski polnud.

"Pehmelt öeldes sobimatu koht, jah," kommenteeris Künnap. "Ebaviisakas."

Künnap arvab, et ilmselt polnud selline kohavalik tahtlik. "Lihtsalt oleks võinud enne sellise asja peale mõelda," räägib ta.

Reklaamiseadusega vastuollu EKRE reklaamplakat Künnapi kinnitusel ei lähe. "Avalikus kohas ostetud reklaampind. Seadusega on kõik kooskõlas, aga lihtsalt maitsetu," sõnas ta.

"Anname tuld võib ju slängis tähendada vajuta gaasipedaali või hakkame minema," kirjeldab ta. "See ei ole üheselt mõistetav, et see tuli tähendaks just tulistamist. Antud juhul aga see asukoht, ma saan aru, et see vihastas inimesi ja see on sobimatu küll."