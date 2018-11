Eksitus kirjavahemärgiga tekitas paksu verd: presidendi kõnest jäi mulje, et ta peab suhtlemisraskustega autiste rumalaks

Tegelikult oli arusamatuse põhjuseks ebaõnnestunud kirjavahemärgi valik.

Eile Postimehe veebiportaalis avaldatud artiklis oli järgmine lause: "Kaljulaidi hinnangul on ohtlik näiteks see, et üks keskmiselt intelligente robot, mis oskab midagi spetsiifilist teha, on inimesega suheldes tavaline autist – ta on rumal ja me ei oska sellega arvestada."

Lausest võis jääda mulje, et väidetakse justkui autistid oleks rumalad.

Autismiühingu esinaise Marianne Kuzemtšenko ütles Delfile, et väga paljud autistid, aspergeri sündroomiga inimesed ja nende vanemad, kes artiklit lugesid, on väga solvunud. "Paljud vanemad ütlevad et, mis mõttes, minu laps õpib koolis ainult viitele ja meie president ütleb, et autistid on rumalad," kirjeldas Kuzemtšenko reaktsioone.

Konverentsil kõnet kuulanud ja selle põhjal artikli kirjutanud ajakirjanik Aivar Pau sõnul on tegemist arusaamatusega ja tegelikult president nii ei mõelnud. "President pidas ilmselgelt silmas seda, et ükski robot ei ole sama initelligentne kui inimene," kommenteeris Pau.

"See on see, kui paned inimese kõnet tekstiks ümber. Arusaamatuse tekitas üks ebaõnnestunud kirjavahemärk," märkis Pau. Nimelt oleks tegelikult pidanud mõttekriipsu asemel olema punk. Tänaseks on artiklit ka vastavalt korrigeeritud.