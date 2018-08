Eksikombel välja lastud raketi otsingualal süttis eile raba, raketi otsingud on teadmata ajaks katkestatud

Lõuna päästekeskus annab teada, et päästjad kaasati eile pärast kella 11 Kärde külas turvamaks Hispaania hävituslennukilt eksikombel lendu läinud raketi otsingutöid.

"Otsingualal oli süttinud raba, mida päästjad said aktiivselt kustutama hakata õhtupoolikul. Tuli on sügaval turbapinnases ja täna kustutamine jätkub," vahendas päästekeskus.

Kaitseväe pressijaoskonna kapten Aivo Vahemets kommenteeris, et raketi otsingualale on tekitatud julgeolekuala, kus hetkel tööd ei tehta. "Inimesed ei roni otse tulle," sõnas Vahemets. Küsimusele, kas raba võis süttida raketist, vastas Vahemets, et see on spekulatsioon ning keegi ei tea, mis põhjusel raba päriselt süttis.

Vahemets kinnitas, et seniks, kuni käivad aktiivsed kustutustööd raketi otsingutega ei jätkata.

Hispaania häivtajalt Eurofighter läks teisipäeval kell 15:44 lendu õhk-õhk tüüpi lahingrakett AMRAAM. Rakett lasti õhku Pangodi kohal, kaitsevägi andis eile teada, et 95 protsendilise tõenäosusega on rakett maandunud Endla rabas.