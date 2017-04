EKREst välja visatud Maria Kaljuste: erakonna jalgealune on muutunud ootamatult tuliseks, sest keegi julges öelda, et kuningas on alasti!

Eile EKREst välja visatud Maria Kaljuste iseloomustab väljaheitmist kui peade lendamist. "Aga veel ei ole kindel, kelle pead ja mida see kaasa toob," hoiatas Kaljuste.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhatus arvas eile erakonnast välja Maria Kaljuste ja Jüri Derkuni seoses erakonna maine kahjustamise ja heade tavade rikkumisega. Hiljem juhtunut täpsustades selgus EKREst väljaheitmise loogika: avalikult erakonda kritiseerivad inimesed visatakse parteist välja.

"Erakonna jalgealune on muutunud ootamatult tuliseks, sest keegi julges öelda, et kuningas on alasti! Ja kuningas on alasti – kuningas on väsinud, paranoiline ja hääbub," kirjeldas Kaljuste, lisades, et EKRE õukonnast on minema pekstud peaaegu kõik targad ja iseseisvalt mõtlevad inimesed. "Ning alles jäänud enamuses sõnakuulelikud lakeid ning "Helmejuugend"," lisas Kaljuste.

Kaljuste sõnul ei kavatse ta tundlikku materjali avalikkusega jagada. "Psühholoogina tean, et kõige madalamad inimesed on need, kes tulevad ühest töökohast ära ja räägivad järgmises oma eelmist tööandjat taga. Et kõige vastikumad on partnerid, kes mustavad üksteist ja jagavad laiali intiimseid saladusi," kinnitas ta.

Endine ekrelane vaatab enda sõnul imestusega, kuidas parlamendisaadik Jaak Madison räägib eetikast. "Poiss, kes veel natuke aega tagasi põdes telefonivarguste pärast ja kelle nahka me erakonnas nii mitu korda oleme päästnud, sealhulgas ka aukohtust. Kelle puhtaks pesemise peale on erakond ca 30 000 eurot raisanud, sisuliselt nõudes, et keelata meedia sõnavabadust - mis ometi ongi ainus relv demokraatia ja vabaduse lahingus," kirjeldas Kaljuste.

"Kogenud poliitikutega koos läbitud tee õpetas mulle edaspidiseks palju. Nii seda, mis on õige kui ka seda, mida kindlasti teha ei tohi," sõnas Kaljuste kokkuvõtteks.

Erakonnast ja EKRE sõprade klubist välja heidetud Maria Kaljuste lubas võtta mõneks ajaks aja maha. Maria toetajad aga ei puhka ning on loonud eraldi kogukonna "Maria sõprade klubi". Laupäeva hommikul oli seal kirjas kaheksa liiget.