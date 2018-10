EKRElased pommitasid peaministrit: kas eestlased peaksid kasutama kommertsiaalset surrogaatemadust? Kas peate inimkaubandust eetiliseks?

"Valitsusliidu aluspõhimõtetes on lause, et (valitsuse) peamine väljakutse on rahvastikuprobleemide lahendamine. Hiljuti sai kuulda, et rikkad eestlased on asunud välismaiste naiste emakaid üürides endale lapsi ostma. Kas valitsusliidu lähtepõhimõtete alusel, mis on igati õilis, peaksid ka teised eestlased võtma õppust ja asuma kasutama kommertsiaalset surrogaatemadust?" küsis hiljuti Keskerakonnast EKREsse suundunud Ernits peaministrilt.

"Lugupeetud Peeter Ernits, tore on siin teiega debateerida ja… See on õige põhimõte, see rahvastikuaspekt, eesti rahvaarv ei saa väheneda.

Te olete ka ise alla kirjutanud sellele heale dokumendile, niiet mul on hea meel, et te saate oma uues poliitilises perekonnas rahvastikuteemat hoida üleval," alustas Ratas oma vastust Ernitsale.

"Kui rääkida sellest teemast, ma saan aru, mis on ajendatud teie sotsiaalmeedias käsitletule. Minu meelest on täiesti kohatu kui ühel hetkel räägitakse ühiskonnas peade lendamisest ja teisel hetkel räägitakse kellegi üles poomisest. See debatt on toonud selle väljendi kaasa. See on täiesti kohatu," tõi Ratas välja Ernitsa sotsiaalmeedia postituse kommentaariumis toimuva sõimu.

"See, mis te küsite sisuliselt, on väga tundlik küsimus, kus me peame igal juhul suutma pidada tasakaalukat, argumenteeritud ja ma ütleks ka austavat debatti ühiskonnas. Ma ei arva, et see peaks olema poliitkampaania küsimus, vastupidi see ei tohi olla ja ei saa olla poliitkampaania küsimus.

Ratase sõnul on asendusemadus kindlasti pereelu ja meditsiini puudutav küsimus, lisaks ka eetiline ja õiguslik küsimus.