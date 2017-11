EKRE volikogu: Eesti majandust hävitav valitsus tuleb välja vahetada!

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu hinnangul näitab peaminister Jüri Ratase vasakpoolse valitsuse esimene tööaasta selgesti, et see valitsus ei tohi kauemaks riigitüüri juurde jääda.

"Valitsuse aastase võimuloleku vältel on Eestis süvenenud läbipaistmatu otsustamiskultuur, aina hoogustunud ülereguleerimine ja maksumaksja raha laristamine. Valitsuse otsused toovad Eesti majandusele selgelt tõestatavat kahju," seisab erakonna pressiteates.

"Valitsus keeras pea peale Eesti inimesi aastaid teeninud tulumaksusüsteemi. Lihtne ja arusaadav tulude maksustamine on Eestis olnud aastaid loomulik vähese bürokraatia sümbol. Uuest aastast saab

Eesti ülikeerulise astmelise tulumaksu, kus suurimat maksukoormust hakkavad kandma keskklassi inimesed," väidab EKRE.

"Jutud sellest, et väiksemapalgalistele inimestele jääb kätte uue maksusüsteemiga mõnikümmend eurot rohkem, on silmamoondus. Suur osa Eesti inimesi peab 2019. aasta alguses tulumaksu juurde maksma. Palgatõus on näiline ega too kaasa inimeste ostujõu kasvu. Raha, mis rahvale kätte jääb, võetakse ära kaudsete maksudega. Aktsiiside tõstmine toob kaasa üleüldise hinnatõusu."

Märgitakse, et iroonilisel kombel osaleb Eestit hävitava majanduspoliitika elluviimises Isamaa ja Res Publica Liit (IRL). "Kunagisest lihtsa ja arusaadava maksusüsteemi juurutajast ja majanduslike vabaduste eestkõnelejast on saanud Keskerakonna ja sotside ripats ning vasakpoolse ideoloogia elluviija. IRL-i mandumisest – samuti nende ohtlikust kaitsepoliitikast – kõneleb seegi, et koalitsioonikaaslastele meeldimiseks oli IRL valmis 2018. aasta eelarves valmis leppima Eesti kaitsekulutuste vähendamisega 10 miljoni euro võrra."

EKRE volikogu leiab, et ei tohi lubada praegusel valitsusel Eesti inimesi sotsialistlikult vaeseks maksustada. "Sellega laostatakse kõigepealt meie majandus ja seejärel kogu rahvas. Jüri Ratase vasakpopulistlik valitsus tuleb välja vahetada rahvuslik-konservatiivsete jõudude vastu. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on valmis võtma valitsusvastutust."