EKRE: Valitsuse moodustamisel ei välista me ühtegi koostööpartnerit

EKRE volikogu saatis meediale avalduse, kus toonitavad, et on valmis võtma valitsusvastutust, kuid mitte iga hinna eest.

"Eesti Vabariigi valitsuse vahetumine poole aasta eest andis lootust, et

Reformierakonna 16 aastat kestnud võimu lõpp toob kaasa senise poliitilise kartelli lagunemise ning sillutab teed kultuursemale ja kaugemale vaatavale poliitikale," seisab avalduses. "Tänaseks on selgunud, et need lootused on osutunud tühjaks. Õigus oli neil, kes ütlesid, et vana poliitilise kartelli osalised üksi ei ole vastutustundlikuks valitsemiseks võimelised. Peenhäälestusse takerdunud Reformierakonna asemel saime vasakpoolse kirvepoliitika."

Lisatakse, et pöördumatu kahju ärahoidmiseks tuleb valitsus

võimalikult kiiresti välja vahetada.

Rõhutatakse, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on valmis uue koalitsiooni moodustamisel osalema ja valitsusvastutust kandma. Märgitakse, et ei välistata valitsuse moodustamisel ühtegi koostööpartnerit. "Kõige olulisem on meie jaoks koalitsioonileppe sisu. Tõsi, ühisosa leidmine estofoobsete ja multikulti-meelsete tegelastega on äärmiselt ebatõenäoline."

Näiteks tuuakse välja, et kooseluseadus tuleks tühistada või see rahvahääletusele panna.