EKRE vaidlustas e-valimiste korraldamise

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) pöördus kaebusega Vabariigi Valimkomisjoni poole ning vaidlustas komisjoni otsuse viia valimistel turvariskist hoolimata läbi e-hääletus. EKRE taotleb e-hääletuse ära jätmist ning valimiste korraldamist ainult pabersedelitega.

EKRE Riigikogu fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul leiab erakond, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsus 6. septembrist tekitab ohu häältega manipuleerimiseks ja valimistulemuste mõjutamiseks.

"Õiguspraktika kohaselt ei pea õiguste rikkumine olema veel aset leidnud, piisab sellise võimaluse eksisteerimisest. E-valimiste ärajätmisel ei oma tähtsust, kui suur on tõenäosus, et turvariski ära kasutatakse, sest seda ei suuda keegi prognoosida. Fakt on, et mitte keegi ei saa tagada manipulatsiooni mittetoimumist, eriti nüüd, kui info turvariski kohta koos sisuliste põhjendustega on levinud üle maailma," ütles Helme.

EKRE on seisukohal, et valimiskomisjon eiras Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) seisukohta, mille kohaselt on risk piisavalt suur e-hääletuse ära jätmiseks. "Valimistulemuste kahtluse alla seadmiseks piisab pelgalt võimalusest, et turvariski võidakse ära kasutada, ning sellist olukorda tuleks igal juhul vältida," ütles Helme.

Helme sõnul peab valimiste vabaduse tagamiseks olema kõigil valimistel osalejatel võimalik veenduda hääletamise ja hääletustulemuste usaldusväärsuses.

Loe veel

"Valimiste vabadusega seondub ka elektroonilisel hääletamisel kasutatava süsteemi üldine usaldusväärsus, mida tagatakse erinevate meetmetega – lähtekoodi avalikustamine, süsteemi auditeerimine, vaatlejatele vaatlemisvõimaluse tagamine, erinevad turvalahendused. Praegu on avastatud turvarisk, mille tagajärjeks võib olla põhiseaduse paragrahvi 60 ja kohalike omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahv 1 toodud valimiste vabaduse printsiibi rikkumine," ütles Helme.

"Välistatud ei ole olukord, et valija poolt antud hääl ei jõua Vabariigi Valimiskomisjonini või et isik ei saa üldse hääletada. Sellisel juhul on tegemist põhiseaduses tagatud subjektiivse valimisõiguse rikkumisega," sõnas Helme.

EKRE palub Vabariigi Valimiskomisjonil oma 6. septembri otsus omavalitsuste volikogude e-valimiste korraldamiseks tühistada ning viia valimised läbi ainult pabersedelitega. Kui komisjon otsust ümber ei vaata, kavatseb erakond pöörduda Riigikohtusse.