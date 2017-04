EKRE: Vabaerakond tahtis ka tulla tõrvikurongkäiku korraldama

EKRE riigikogu liige Henn Põlluaasa sõnul käisid peale viimast 24. veebruari tõrvikurongkäiku Vabaerakonna inimesed temaga rääkimas, et ka Vabaerakond võiks hakata tõrvikurongkäigu korraldamises osalema. Vabaerakonna juhid eitavad, et sellisest asjast oleks erakonnas kunagi juttu olnud.

Põlluaasa sõnul kiitsid vabaerakondlased, et tõrvikurongkäik on suurepärane algatus, ehtne rahvapidu vabariigi aastapäeva tähistamiseks. Nad pakkusid, et tulevikus korraldaksid EKRE ja Vabaerakond seda üritust koos.

Põlluaasa sõnul kutsus ta neid lahkesti rongkäigus osalema, sest Vabaerakonna inimesi ikka olnud kaasas. "Küll organiseerimisega saame ise hakkama, aga tähistame koos kõigiga, kes seda oluliseks peavad," ütles Põlluaas.

Vabaerakonna esimees Andres Herkel ütles, et tema pole sellisest jutust midagi kuulnud ja Vabaerakonnas seda arutatud ei ole. Sama rääkis Vabaerakonna tegevjuht Märt Meesak.

Põlluaas ei soovinud öelda, kes Vabaerakonnast temaga tõrvikurongkäigu korraldamisest rääkis. Ta ütles, et tõrvikurongkäigule on oodatud kõigi erakondade inimesed. "Seal on hästi vahva meeleolu. Mul tuleb alati laulva revolutsiooni tunne, kõik on ülevas, rõõmsas meeleolus," rääkis Põlluaas tõrvikurongkäigust.