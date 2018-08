EKRE toetajate suurim hirm on erakonna mugandumine "tavaliseks" erakonnaks

EKRE juhtkond üritab pidevalt rahustada oma valijaid, kellel on üks painav hirm - nimelt kartus, et EKRE muutub samasuguseks nagu teised.

Tänane päev tõi EKRE toetajatele rõõmusõnumi, sest nende lemmiku toetus viimases küsitluses tõusis 22 protsendini. Kui erakonna aseesimees Martin Helme seda oma sotsiaalmeedia lehel kommenteeris, järgnesid õnnitlustele toetajate kommentaarid, milles paluti jääda endale truuks.

"Praegu ikkagi ongi lootus ainult teil. Et te siis ei unusta, mida on lubatud. Et te ei unusta, et teie taga seisame meie - rahvas, kes me teid veel usume ja ainult teile veel loodame. Et ei tuleks salajasi kannapöördeid, kokkumänge, kus rahvas jälle unustatakse! Enam ei suuda seda üle elada. Niiväga tahaks loota, et saate globalistlikele pärdikutele piiri panna ja kommunistid ja padupeded tagasi püünedelt maha tirida," kirjutas neist üks.

"Ärge siis oma toetajate ootusi maha mängige," kirjutas teine.

Taolised kommentaarid on EKRE poliitikute sotsiaalmeedia kontode seintel tavalised. Erakonna esimees Mart Helme selgitas seda sellega, et nende valijad on varasemalt niivõrd palju pettumusi üle elanud.