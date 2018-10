EKRE toetajate raevukas reaktsioon Sisaski seisukohtadele samasooliste asjus peletas ta erakonnast

Laupäeval teatas EKRE, et laulja Siiri Sisask kandideerib EKRE nimekirjas riigikogu valimistel. Sisaks andis Delfile laupäeval intervjuu, kus teatas, et suhtub samasooliste kooselusse positiivselt. Selle intervjuu tõttu tekkis EKRE toetajate seas tõsine tüli, mis lõppes täna hommikul tulnud teatega sellest, et Sisask ikkagi ei kandideeri riigikogusse.

Delfi laupäevasele küsimusele, kas Sisask toetab kooseluseadust, vastas ta, et igaühel on õigus eraelule, kuni see kedagi ei kahjusta. "See puudutab nii perekonna tavamudelit kui ka neid mudeleid, mis on meile uudsed. Tänu internetile ja meedia laienenud võimalustele on meil nüüd avalik ruum laienenud ning me saame nüüd aru, kes me ise tegelikult oleme. See sein, mida me nüüd näeme, on märksa kirjum. Sellega tuleb harjuda ja leppida ning leida ikkagi, et kellelegi sellega liiga ei tehtaks," ütles Sisask.

Need Sisaski sõnad tekitasid EKRE toetajate seas paraja tormi. Sisask üritas uusi erakonnakaaslasi rahustada kirjaga, milles ütles, et toetab EKRE seisukohti enamikus programmilistes punktides ega hakka erakonnale kooseluseaduse asjus vastu töötama.

Paljud EKRE toetajad olid selle seisukohaga rahul, aga osad jätkasid Sisaski kritiseerimist, kasutades selleks sotsiaalmeedias ka üsna karmi keelepruuki. Seetõttu otsustaski Sisask lahkuda.