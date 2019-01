EKRE Tarandi kohtulubadusest: see on naeruväärne juhtum, valimiseelne poliitpropaganda

26. novembril toimus Toompeal EKRE korraldatud meeleavaldus ÜRO ränderaamistiku heakskiitmise vastu. Meeleavaldustele tuli ka hulk sotsiaaldemokraate, et rahvaga suhelda. Tarand, SDE esinumber Pärnumaal, ronis aga lava peale, tõmbas jõuga mikrofoni ära Martin Helme käest ja hakkas mikrofoni oma juttu rääkima.

Tarand tõugati seejärel lavalt maha, paisati pikali ja teda löödi vähemalt ühe korra jalaga. EKRE inimesed väitsid kohe peale vahejuhtumit, et Tarand oli lavale tungides purjus. Tarand laskis politseil oma joovet mõõta ja kuigi politsei joovet ei tuvastanud, jätkasid EKRE juhid väitmist, et Tarand oli purjus.

Tarand nõudis EKRE juhtidelt vabandamist, kui nood polnud nõus, lubas nad kohtusse kaevata. EKRE pressiesindaja Urmas Espenberg kohut ei kartnud.

"See on naeruväärne juhtum, valimiseelne poliitpropaganda, mis toob kahju pigem Tarandile endale. Hagi ei ole laekunud, kui laekub, siis tegeleb asjadega meie advokaat," kommenteeris Espenberg.

Martin Helme teatas juba mõne aja eest, et EKRE kohut ei karda. "Oleme valmis tooma kohtusse kümneid inimesi, kes on valmis tunnistama, kuidas Tarand on aastate jooksul erinevatel üritustel skandaalitsenud ja end laua alla joonud. Ka 26. novembri meeleavaldusel tundsid Tarandit ümbritsenud inimesed alkoholi lõhna. Ta võib väita, et oli kaine, aga me tegime kohe pärast meeleavaldust politseil teabenõude, millest selgus, et protokolli, mis kinnitaks indikaatorvahendi kasutamist Tarandi joobe mõõtmiseks, pole tehtud," teatas Helme tollal.