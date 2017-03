EKRE siseopositsiooni liikmeid hakatakse juba sel nädalal välja viskama

EKRE juhtimist avalikult kritiseerinud juhatuse liige Maria Kaljuste ja Viimsi osakonna endine juht Jüri Derkun võidakse juba sel reedel EKREst välja visata.

Sellest, et otsus tema ja Kaljuste välja visata on juba tehtud, kirjutas Derkun Facebookis. "Mind ja Maria Kaljustet heidetakse erakonnast välja järgmisel juhatuse koosolekul. Otsus on juba tehtud, enne aukohtu koosolekut," kirjutas ta.

EKRE juhatuse liige Jaak Madisoni sõnul on reedese EKRE juhatuse korralise koosoleku päevakorras tema teada ka teatud liikmete tegevus avalikus meedias. "Enne seda on mul väga raske midagi kommenteerida," ütles Madison reedesele koosolekule viidates.

Juba homme toimub EKRE aukohtu istung. Madison ei soovinud kommenteerida, kas seal arutatakse avaldust Derkuni ja Kaljuste vastu või mitte.

EKREs toimuva sisetüli põhjuseks on Viimsi osakonna jõuline ülevõtmine, mille käigus vanad olijad kõrvale tõrjuti. Viimsi osakonna eelmine juht Derkun kritiseeris seda teravalt Delfis ja ka sotsiaalmeedias.

Ülevõtmise läbiviimiseks võttis erakonna juhatus päev enne Viimsi koosolekut erakonna Viimsi osakonda vastu 17 uusliiget. Ainus vastuhääletaja oli Kaljuste, keda erakonna esimees Mart Helme olevat seetõttu süüdistanud tema autoriteedi õõnestamises.

Peale Viimsis toimunu kohta Delfis artikli avaldamist visati Kaljuste välja tuhandete liikmetega Facebooki lehelt EKRE Sõprade Klubi. Kaljuste süüdistas väljaviskamises Mart Helme abikaasa Monikat.

Laupäeval toimus EKRE volikogu, kus Helme kõnet pidades erakonna sisepingeid otseselt ei maininud, küll aga kutsus ta üles erakonnaliikmeid olema ühtsed, sest erakond olevat välise surve all.