EKRE rahastaja sai Viimsis omale valla hinnalise maatüki: skandaalse müügi korraldajad pürgivad aga EKRE nimekirjas võimule

EKRE rahastaja Aivar Kokk ostis eelmisel aastal omale Viimsi vallale kuulunud suure maatüki Viimsi keskuses. Tehingust tuli suur skandaal, müügi korraldajad Madis Saretok ja Kristel Menning kandideerivad nüüd Viimsis valimistel võimsat valimiskampaaniat tegeva EKRE nimekirjas.

Sel kevadel esitas vallafirma Viimsi Haldus tsiviilhagi firma endise juhi Saretoki ja endise nõukogu liige Menningi vastu, kes olevat oma tegevusega põhjustanud firmale suure kahju, kui 2016. aasta jaanuaris müüdi 150 000 euro eest maha vallafirmale kuulunud kahe hektari suurune maatükk Viimsi keskuses.

Saretok ja Menning kinnitavad, et pole midagi valesti teinud. Tüli põhjuseks on vaidlus, kas kinnistul olnud 1,5 miljoni euro suurune hüpoteek oli tegelikkuses tühi või mitte.

Loe lähemalt siit: Kahemiljonilise maatüki äravirutamises kahtlustatu: tegelikult päästsin Viimsi vallarahva suurest kahjust

Maatüki ostjaks oli puidutööstur Aivar Kokale kuuluv firma A & K Holding OÜ. Maatükk vahetas kiirelt omanikku, juba aprillis müüdi see firmale Haabneeme Staadion OÜ. See firma oli asutatud kaks päeva enne maatüki müüki, asutajaks oli A & K Holding.

Haabneeme Staadion OÜ juht Heino Ruul ütles, et maatükile on pikemas plaanis kavas midagi arendada, aga oodatud on ka ostupakkumised. Väidetavalt on seda maatükki pakutud müügiks hinnaga 130 eurot ruutmeeter. Ruul ei kinnitanud ega lükanud seda hinnapakkumist ümber. 130 eurot ruutmeetri eest teeks kinnistu väärtuseks umbes 2,7 miljonit eurot.

Ruul nentis, et tunneb Kokka, aga kuidas täpselt, ta selgitada ei tahtnud. Samuti ei öelnud ta midagi selle kohta, kuidas saadi raha kinnistu ostmiseks või mis võis olla ostuhind.

Praegu on seal tühi plats. Selleks, et see maatükk midagi väärt oleks, peab saama sinna midagi ehitada. Detailplaneeringu kehtestamine nõuab aga valla nõusolekut. Vald leiab samas, et maatükk on vallalt varastatud.

Võimupööre Viimsis

17. märtsil sel aastal toimus Viimsi EKRE osakonna koosolek, kus päevakorras oli uute juhtide valimine. Vanade olijate üllatuseks tuli koosolekule umbes paarkümmend nooremapoolset inimest, kes kõik tundsid üksteist, aga olid Viimsi EKRE inimestele võõrad.

EKRE juhatus oli nad erakonna Viimsi piirkonna liikmeks võtnud alles päev varem. Uued liikmed hääletasid nagu üks mees uueks osakonna juhiks hoopis Mihkel Saretoki, kes on Madis Saretoki poeg. Mõlemad Saretokid olid vaid mõned päevad varem EKREsse astunud.

Aprillis tuli teade, et EKRE esinumber Viimsis on populaarne telenägu Hannes Võrno. EKRE asus tegema Viimsis korralikku valimiskampaaniat, seda külastasid erakonna juhid ja Viimsi tegemised said EKRE meedias palju tähelepanu.

Huvitavaks muudab EKRE aktiivsuse Viimsis see, et Viimsi vana staadioni ostja Aivar Kokk on ka EKRE üks suurimaid toetajaid. Enne 2015. aasta riigikogu valimisi, kui EKRE polnud veel riigikogus, annetas ta aasta jooksul erakonnale 6000 eurot. Ajal, mil EKRE eelarve oli napi riigi toetuse tõttu väga kasin, oli Kokk üks väheseid ettevõtjaid, kes EKRE-le annetas. Kas EKRE vastab teenele ja üritab Viimsis võimule saades toetada staadioni uue omaniku arendusplaane, nagu viitavad anonüümselt Viimsi poliitikud?

Võrno ütles Saretoki ja Menninguga seonduvat skandaali puudutades, et kuulujuttude ja arvamuste põhjal ei soovi ta inimesi hukka mõista. "Kui ma teaksin, et kandideerin kohtulikult karistatud või kriminaaluurimise all olevate inimestega samas nimekirjas, siis saaksin teie küsimusest aru," ütles Võrno.



Viimsi vald esitas nii Saretoki kui Menningu suhtes eelmisel aastal kuriteoteate, aga kriminaalmenetlust ei algatatud. Küll aga viitas prokuratuur, et vald saab soovi korral esitada tsiviilasjas nõude, sest seal on tõendamiskohustus väiksem kui kriminaalmenetluses. Sellele viidates esitaski Viimsi Haldus mõlema suhtes hagi.

Mingeid teeneid Võrno vallavolinikuna kellelegi teha ei soovi. Mingit isiklikku detailplaneeringut, mille läbisurumist ta soovib, tal ei ole, kui mitte arvata Võrno mõtet rajada Viimsisse poisslaste gümnaasium.



Vana staadioni müümist kritiseeris eelmisel aastal väga teravalt Viimsi vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni kuuluv kinnisvaraettevõtja Märt Vooglaid. Tema arvamus on väga kriitiline EKRE valimisnimekirja kuuluvate inimeste suhtes, keda ta nimetab "Viimsi klassikuteks".

"Madis Saretok, Kristel Menning, Aarne Jõgimaa ja Aivar Osa ei pea muud tegema kui Hannes Võrno aktiivsust tagaplaanil nautima. Nende kodanike senistest tegemistest Viimsi vallas võib lugeda Google'ist. Kas nende stiil ja eesmärgid on muutunud ? Mina seda ei usu," kommenteeris Vooglaid.

Valimiskampaaniaga samal ajal on edasi liikumas ka kohtumenetlus Saretoki ja Menningi suhtes. Viimsi Halduse juhatuse liige Peeter Solman kommenteeris, et kohtumenetlus on eelmenetluse faasis ja hagi tagamisena on kohus seadnud kostjate kinnistutele kohtulikud hüpoteegid. Kohus eelistungi aega veel määranud ei ole.