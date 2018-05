EKRE on uue erakonna loomise suhtes kriitiline, Henn Põlluaasa sõnul on Eesti 200 ühekordne üritamine

EKRE aseesimees Henn Põlluaas ütles, et Eesti 200 väited on hägused ning maailmavaate puudumine viitab taktikalisele käigule kütta üles võimalikult paljude inimeste huvi.

"On märke, et sisuliselt hakkab see erakond viljelema pragmaatilist, rahvusriigivaenulikku ja multikultuurset politiikat. Näiteks üks nende kõneisikuid, Kristina Kallas, soovitab Eestile kakskeelsust ja rohkem pagulasi," sõnas Põlluaas.

Ta jätkas, et valimistel võtab selline partei hääled reformierakonnalt ja sotsiaaldemokraatidelt ning killustab liberaalset sektorit.

"Uue liberaalse erakonna teke on märk sellest, et Eestisse ollakse tekitamas täiendavat jõudu, mille eesmärk on lahustada Eesti riik ja rahvas globalistlikus multikultikatlas," jätkas Põlluaas.

Tema sõnul on Eesti 200 paigutatav samale teljele koos Vabaerakonnaga, sest ka neil puudub omane selge maailmavaade.