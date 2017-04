EKRE on parteide silmis kui saatanlik naine: ise ei taha, aga teistele ka ei taha anda

Kohalike valimiste eel käib Tallinna poliitmaastikul kompamine, kus keskmes EKRE - kui sots Rainer Vakra paneb ekrelasi paari Keskerakonnaga, siis keskerakondlane Raimond Kaljulaid näeb omakorda võimalikke seoseid sotside ja EKRE vahel.

Kohalikud valimised on küll alles sügisel, ent on selge, et valimisvõitlus käib juba ammu. Selle taustal ei vaja muidugi meenutamist, et Toompeal on võimul sotsid, IRL ja Keskerakond. See aga ei tähenda, et omavahel teravusi ei vahetataks.

Sotside arvatav linnpeakandidaat Rainer Vakra kirjutas täna sotsiaalmeedias: "Ma olen sada protsenti päri, et Keski ainuvõim Tallinnas tuleb murda ja pealinn puhtaks saada, aga EKRE abile siin loota ei saa. Pigem vastupidi - EKRE on nautinud monopoolse linnavõimu täielikku soosingut ja hooldust. Vaadates nende Keski ja EKRE kiindumust ja tihedat koostööd Tallinna TV saadetes pealinnapoliitika kujundamisel võib päris kindel olla, et just EKRE on sügisel esimesena Mihhail Kõlvarti ukse taga võimulepääsu noolimas." Vakra loodab, et nii siiski ei lähe, sest me ei vaja tema hinnangul kurja, maailmale selga pööravat ja inimestesse lugupidamatult suhtuvat pealinna.

Keskerakond omakorda saatis täna pressiteate, kus Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid leiab, et Reformierakonnast ja SDE-st oleks aus enne kohalikke valimisi enda valijatele selgelt välja öelda, kellega nad eelistavad Tallinnas koostööd teha."Kui tõesti juhtub, et Tallinnas tuleb võimuliit, peavad ka SDE ja Reformierakond otsustama, kellega nad eelistavad linnavalitsuses koostööd teha. Üks variant on sellisel juhul koostöö Keskerakonnaga. Teisel juhul aga on ilmselt vaja kõigi ülejäänud erakondade koostöölepet, mis tähendab, et Reformierakond ja SDE peavad olema valmis andma allkirja leppele EKRE ja Martin Helmega, mida nad seni on selgelt välistanud," ütles Kaljulaid.

"Kui aga Keskerakonnaga koostööd teha ei taheta, siis peab paraku tunnistama, et senised reljeefsed seisukohad EKRE suhtes on olnud vaid poliitiline spinn ning pealinnas tulevad võimule hoopis rahvuskonservatiivid, kes kindlasti soovivad siin oma poliitikat ellu viia," ütles Kaljulaid.