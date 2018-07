EKRE ning Saaremaa vallavolikogu liige nimetab seksuaalvähemusi invaliidideks ning kutsub üles neilt valimisõigust ära võtma

Vaid üks postitus enne teravat arvamust nendib mees oma seinal, et teda on vihakõne levitamise eest juba korrale kutsutud ning edaspidi ta enam sotsiaalmeedias suud ei pruugi. Saarsoga vesteldes selgus, et ta oli paari aasta eest tsiteerinud Delfis rippunud kommentaari, mida ta pidas hästi seksuaalvähemuste temaatikat kokkuvõtvaks.

Küsimusele, kas ta enda meelest läks üle piiri, kostis Saarso, et seniks kuni ÕS-is on sõna „pederast”, võib ta asju nimetada nii, nagu tema neid näeb.

Saarso on laiemalt tuntud kui polaarentusiast. Ta on propageerinud Eesti uurimisjaama ehitamist Antarktikasse ning uurinud põhjalikult merejää mõju põhjasetetele. Ta on ka purjetaja, muuhulgas on ta näiteks Kalevi jahtklubi ning Saaremaa merispordi seltsi auliige. Teda on pärjatud Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgiga.

Enne EKRE-sse astumist kuulus ta aastatel 2007-2011 Eestimaa Rohelistesse. Saaremaa valla vallavolikokku pääses ta 357 häälega.