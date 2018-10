EKRE liige nimetas Kõlvartit sobimatuks asiaadiks

"See asiaat on täiesti sobimatu sinna saali," kirjutas varemgi sotsiaalmeedias reljeefsete väljenditega esinenud Saarso sotsiaalmeedia lõimes, vahendab ERR Uudised. Saarso ütles selgituseks, et tema postituse ajendiks oli Kõlvarti otsus mitte lubada rahvuslippu Tallinna linnavolikogu saali.

"See on Eesti rahvale näkku sülitamine. Pealinn on meil migrantide käes. Nii need asjad küll ei käi," sõnas Saarso, kellest saab ilmselt riigikogu valimistel EKRE teine number Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal.

Mihhail Kõlvart ise ei soovinud teemat kommenteerida, öeldes, et on lipu teemal oma kommentaarid juba jaganud.

EKRE esimees Mart Helme ütles ERR-ile, et ta pole Saarso postitust küll lugenud, kuid leiab, et Kõlvart käitus valesti. "Eesti riigilipp sobib igale poole."

Tallinna linnavolikogu aseesimees Toivi Tootsen sõnas Delfile, et tema hinnangul on Saarso langenud reformierakondlase Kristen Michali valesid uskuma ning valimisnimekirjas kõrgel oleva kandidaadi räiged hinnangud näitavad tema sobimatust osaleda riigi juhtimises. Tootsen märkis, et Mart Saarso püüab ksenofoobiat rahvuslipu sisse mähkida ning just see on Eesti Vabariigi sümboli solvav ja kohatu kasutamine.

"Kui sellisest inimesest saab EKRE teine number valimisnimekirjas, siis paneb see küsima, kas rahvuskonservatiivid on valmis juhtima riiki, kus elab ca 200 rahvusvähemust." Tootsen lisas, et Saarso sõnu lugedes peab EKRElane migrantideks vähemalt poolt Tallinna elanikest, kes räägivad teises emakeeles või pole aaria rassist.