EKRE liige nimetas Kõlvartit sobimatuks asiaadiks

"See asiaat on täiesti sobimatu sinna saali," kirjutas varemgi sotsiaalmeedias reljeefsete väljenditega esinenud Saarso sotsiaalmeedia lõimes, vahendab ERR Uudised. Saarso ütles selgituseks, et tema postituse ajendiks oli Kõlvarti otsus mitte lubada rahvuslippu Tallinna linnavolikogu saali.

"See on Eesti rahvale näkku sülitamine. Pealinn on meil migrantide käes. Nii need asjad küll ei käi," sõnas Saarso, kellest saab ilmselt riigikogu valimistel EKRE teine number Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal.

Mihhail Kõlvart ise ei soovinud teemat kommenteerida, öeldes, et on lipu teemal oma kommentaarid juba jaganud.

EKRE esimees Mart Helme ütles ERR-ile, et ta pole Saarso postitust küll lugenud, kuid leiab, et Kõlvart käitus valesti. "Eesti riigilipp sobib igale poole."