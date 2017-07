EKRE: leppisime Keskerakonnaga kokku, et nad lisavad EKRE-le olulised projektid oma nn katuseraha nimekirja

EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme tunnistab, et Keskerakond lisas eelmisel aastal rea EKRE-le olulisi projekte oma katuserahade nimekirja. Presidendivalimisi puudutavat kokkulepet Keskerakonnaga Helme eitas.

"Eelmise aasta regionaalsete toetuste eraldamine langes

kokku valitsuse vahetumisega. Keskerakond lubas Konservatiivsele

Rahvaerakonnale ja Vabaerakonnale, et nad saavad võrdselt 500 000 eurot,

mida eraldada näiteks koolide remontimiseks, kogukondade eluolu

parendamiseks, koguduste abistamiseks ja nii edasi. Keskerakond pidi aga

oma sõnu sööma, sest ei suutnud sotside ja IRL-i ees oma lubadust

kaitsta," kommenteeris Helme.

"Vastupidiselt Delfi väitele ei ole toetuste eraldamisel ja

presidendivalimistel mingit seost. Presidendivalimiste ajal ei olnud

Keskerakond valitsuses ega saanud ka midagi lubada. Kui Keskerakond sai

mullu novembris valitsusse, lubasid nad esialgu opositsioonile heldemalt

raha erinevate regionaalsete projektide toetamiseks, kui seda oli teinud

Reformierakonna varasem valitsus."

"IRL ja sotsid seisid Keskerakonna opositsioonisõbralikkusele vastu. Nii

leppisime keskparteiga kokku, et nad lisavad EKRE-le olulised projektid

oma nn katuseraha nimekirja. See oli hea lahendus. Meie jaoks oli kõige

tähtsam, et omavalitsused said koolide, eluliselt vajaliku inventaari

või hoonete jaoks raha. Opositsioonierakonnana on sellised kokkulepped

meie jaoks ainus võimalus osaleda riigieelarvelise raha jagamisel," selgitas Helme.

