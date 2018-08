EKRE korraldab Lihulas SS-sümboolikaga samba mälestuspäeva, kohalikku võimu asjast teavitatud pole, asja vastu tunneb huvi ka KAPO

Lääneranna valla haldusreformi eelne Lihula valla avaliku korra eeskiri näeb ette, et avaliku ürituse korraldamiseks on vaja teavitada vallavalitsust ja valla konstaablit vähemalt seiste päeva enne ürituse algust. Lääneranna vallvanem Mikk Pikkmets lausus, et vastavat teadet pole vallavalitsusele laekunud.

"Lugesin üritusest pressiteatest ning vaatasin üritust Facebookis, mingisugust teavitust, mida eeskiri ette näeb, pole EKRE teinud," kommeteeris Pikkmets. "Täna pole vallale mingit avaldust tulnud ka selle kohta, et sinna mingi kuju ka paigaldada," kostis vallavanem.

"Ainukene, mis oli, oli augusti alguses tunti huvi, et endine kuju alus on natukene ära vajunud, nad tahtsid seda taastada ja hooldada," sõnas Pikkmets.

Ta jätkas, et iseenesest kui keegi tahab meenutada, mis Lihulas 14 aastat tagasi toimus ja tahab seda teha korrastatud platsil, siis on tal selleks õigus. "Need sündmused ju toimusid, ühel kohalikul mehel löödi isegi pea lõhki," sõnas vallavanem. Ta arutles, et siiski on tegemist rohkem reklaamüritusega.

Täna ilmunud Lääne Elu kirjutab, et Lihula samba vastu on huvi tundunud ka kaitsepolitsei. Hetkel asub sammas Lagedil Vabadusvõitluse muuseumis, mille direktorile Johannes Tõrsile paari päeva eest samba asjus helistati. "EKREst ei ole keegi samba kohta küsinud, vaatamas ka pole käinud, ja ära ma teda ei anna. Minu püha kohus on teda hoida," kostis Tõrs Lääne Elule.