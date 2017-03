EKRE: kohtute omavoli ohustab Eesti demokraatiat

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu mõistab resoluutselt hukka juhtumid, kus kohtud asuvad usurpeerima seadusandlikku võimu ning hakkavad õiguse mõistmise asemel õigust looma. Eriti vastuvõtmatu on, kui seda tehakse ideoloogilisest fanatismist ja selges vastuolus

seadusandja tahte ning rahva arvamusega, teatas EKRE.

Konservatiivne Rahvaerakond peab Eesti demokraatiale ohtlikuks olukorda,

kus president ja riigikohtu esimees esitavad nõudlikus toonis

pretensioone parlamendi tööle, et õigustada kohtute omavolitsemist.

Sellega näitavad mõlemad, et nad ei ole oma ülesannete kõrgusel

põhiseaduse kaitsjatena.

Oleme seisukohal, et „kohtute sõltumatuse“ nõudjad on kas meelega või

võhiklikkusest valesti aru saanud selle mõiste sisust. Kohtu sõltumatuse

nõue kujutab endast vajalikku kaitset täitevvõimu mõjutuste eest. Selle

mõiste alla ei saa ega tohi mahutada osade kohtunike soovi olla

sõltumatu seadusandja tahtest või ka avalikust kriitikast. Kohtu

sõltumatus ei saa tähendada õigust rikkuda seadust.

Peame hädavajalikuks muuta seadusandlikku raamistikku kohtute

läbipaistvuse ja seaduskuulekuse tõhustamiseks. Süsteem, mille järgi

kohtunikud määratakse eluaegselt ametisse riigikohtu esimehe ettepanekul

presidendi poolt, on loonud suletud tsunfti, kus sõltumatuse asemel on

kerge tekkima karistamatuse tunne. Fakt on, et tänasel päeval pole

sisuliselt mehhanismi, mis võimaldaks seadust rikkuvat kohtunikku tema

ametist vabastada.

Konservatiivne Rahvaerakond peab tekkinud tsunftimentaliteedi ja halva

õigusemõistmise probleemi parimaks lahenduseks kohtunike, aga ka

prokuröride ameti muutmist valitavaks ja tähtajaliseks. Kohtunikud ei

saa tegutseda ennast Eesti õigusruumist lahti sidudes, Eesti seadusi ja

õigluse põhimõtteid eirates või rikkudes. Selliste kohtunike ametis

jätkamine on lubamatu. Nende õigustamine ja kaitsmine on otsetee

autoritaarsesse ning ebademokraatlikku ühiskonda.