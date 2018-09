EKRE kogunemisel musitseerinud Tõnis Mägi erakonnaga liituda ei kavatse

Eile toimus Tallinnas Rahvusraamatukogus EKRE värbamisüritus "Ühendame jõud". Rahvast täis saalile ja rõdudele pidasid kõnesid Mart ja Martin Helme, Eve Pärnaste, Urmas Espenberg ja teised. Kõnelejate selja taga mängis klaverit ja laulis Tõnis Mägi, kes varem on EKRE maailmavaatele lähedaste väljaütlemistestega esinenud.

Erakonna pilli järgi mees aga tegutseda ei taha. "Ei ole plaanis liituda," ütles Mägi ning keeldus oma suhet EKRE-ga edasi kommenteerimast. "Ikka on kutsutud, igalt poolt on kutsutud, aga ma ei lähe," jäi ta resoluutseks. Tänaseni on Tõnis Mägi erakonna Eestimaa Rohelised liige, millega ta 2007. aastal liitus.

Eelmise aasta lõpus kiitis kultusmuusik intervjuus Maalehele EKRE-t. "Praegu ainuke parempoolne seltskond on EKRE. Nad ütlevad välja asju, mida mitte keegi teine enam ei julge öelda, kuna see pole poliitiliselt korrektne," ütles Mägi. Populismi ta tollal parteile pahaks ei pannud: "Võib-olla see mõjub nii, aga keegi teine peale EKRE ei taha enam vaba olla." Samas tõdes ta tollalgi, et EKRE-s ta pole ega sinna ta ei kuulu.