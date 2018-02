EKRE käilakujud meedianõunik Kadri Paasi lahkumisest: ega meil pole siin saientoloogide sekt, et minna tuleb ainult jalad ees

Veebruarikuu alguspäevil teatas endine ajakirjanik Kadri Paas, et lahkub Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni meedianõuniku ametikohalt. Eile andis Paas sotsiaalmeedia vahendusel teada, et astus ka parteist välja, seetõttu tuli Paasil loobuda ka EKRE kesklinna osakonna juhi ametipostist.

Paas ütles Delfile, et otsus EKRE-st välja astuda on isiklik ja ta ei soovinud seda lähemalt kommenteerida. Tõika, et Paas ei tööta enam EKRE meedianõunikuna ning astus ka erakonnast välja, ei soovinud selgitada ka EKRE esimees Mart Helme. "Nagu öeldud, tööleping lõppes poolte kokkuleppel ja meil ei ole siin rohkem midagi kommenteerida," sõnas Helme Delfile.

Helme rõhutas, et nii erakonnaga liitumine kui ka sealt välja astumine olid Paasi isiklikud otsused. "Kadri Paas ei ole minu sõber, meil oli pelgalt tööalane suhe ja ausalt öeldes ei ole me kontaktis olnud juba tükk aega," ütles Helme. Küsimusele, kas Paas lahkus erakonnast tüli tõttu, vastas Helme eitavalt. "Siin ei ole mingit intriigi. Mitte mingit intriigi ei ole," kordas ta ja rõhutas, et tal ei ole enam mitte midagi lisada.

Alles hiljuti sai Paasist EKRE Tallinna kesklinna osakonna juht, kuid Helme kinnitas, et Paas ei jätka osakonna juhina. "Erakonna organisatsioonides on juhid ikka need, kes on partei liikmed. Ilmselt asub Paasi asemel ametisse mõni aseesimeestest," lisas Helme. Kesklinna osakonna aseesimeesteks on osakonna varasem juht Veiko Hartwig Valgepea ja ettevõtja Mait Talu.

Paas andis erakonnast lahkumisest teada sotsiaalmeedia vahendusel. "Olgu ka siin näoraamatus maha öeldud ja ajalukku talletatud, et astusin 25. veebruaril 2018 EKRE-st välja," teatas ta. Teiste hulgas on avaldust kommenteerinud ka EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme.

"Ega meil ei ole saientoloogide sekt või vabamüürlaste vennaskond, et ainult jalad ees ära võib minna. Inimesi tuleb ja läheb kogu aeg, tuleb rohkem kui läheb. Mul on igastühest, kes ära läheb, alati kahju, olgu peale, et mõnikord on see paratamatu. Lõppkokkuvõttes kaotus meile ka. Soovin sulle jõudu ja edu Kadri," kirjutas Martin Helme.

Paas asus EKRE riigikogu fraktsiooni meedianõunikuna tööle mullu aprillis, erakonnaga liitus Paas 2017. aasta novembris.