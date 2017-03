EKRE juhatuse liige: Monika Helme viskas mind EKRE Sõprade Klubist välja

EKRE juhatuse liige ning Saarema ringkonna juht Maria Kaljuste süüdistab erakonna esimees Mart Helme abikaasa Monika Helmet selles, et Monika Helme viskas ta välja Facebooki EKRE Sõprade Klubist. Kaljuste sõnul kiusatakse teda juba mõnda aega taga, sest ta ei nõustu kõigega, mida erakonna juhid tahavad.

"Viimasel ajal juhatuses toimuvale võib võrdluseks tuua perevägivalla. Saad üha uuesti ja uuesti mingi eetiliselt kahtlase asjaga vastu nägemist, aga hoiad suu kinni ja rügad edasi, kuna peret ei tohi lõhkuda ja sa armastad oma inimesi," kommenteeris Kaljuste.

Pinged EKREs teravnesid sel nädalal peale seda, kui Delfi kirjutas EKRE Viimsi osakonnas toimunud jõulisest ülevõtmisest. EKRE Viimsi osakonna endine juht süüdistab erakonna esimees Mart Helmet selles, et erakonna juhatus võttis osakonna selja taga sinna vastu paarkümment uut liiget, kelle häälte toel võeti kõik vanad olijad ametist maha ja uueks juhiks pandi skandaalse poliitiku poeg.

Viimsis toimunud ülevõtmise läbiviimiseks tuli eelmisel neljapäeval, 16. märtsil erakondkorras võtta EKRE juhatuse koosolekul vastu 17 uusliiget. Nende vastuvõtmise eestvedajaks oli juhatuses Mart Helme, ainsaks vastuhääletajaks oli Kaljuste. Ta andis ka oma isiklikul Facebooki lehel teada, et tema oli Viimsisse uusliikmete võtmise vastu. Selle postituse all tekkis tal Monika Helmega sõnavahetus, kus Helme süüdistas teda jonnimises ja erakonna lõhestamises.

Eile hilisõhtul kirjutas Kaljuste Facebookis, et Monika viskas ta EKRE Sõprade Klubi kinniselt lehelt välja. "Monika vägivallatseb ja kasutab oma positsiooni Mardi naisena," kommenteeris seda Kaljuste.

Monika Helme ei saanud aru, miks peab Kaljuste musta pesu avalikult pesema. "Kui ta tahab iseendaga seda teemat arutada, siis lasku käia. Mina selles osaline ei ole," ütles Helme. Ta eitas Kaljuste väljaviskamist.

Kui ta ise seda ei teinud, siis kas andis ta äkki mõnele teisele grupi administraatorile kasu Kaljuste välja visata? Seda küsimust kuuldes vaikis Helme pikalt. "Mina keeldun selle infooperatsiooni osaks olemast," vastas ta seejärel ja lõpetas kõne.

Sellel grupil on peale Monika Helme veel kolm administraatorit: Jaak Madison, Edmond Penu ja Ahto Lääts. Kõik kolm eitavad Kaljuste väljaviskamist.

Kaljuste sõnul on Helmed üritanud teda järjekindlalt erakonna juhtimise juurest kõrvale tõrjuda. Erakonnas tehakse kampaaniat, et Kaljustet ei tohi erakonna juhtorganite valimisel esitada ja tema poolt ei tohi hääletada. Tema kandideerimist aseesimeheks erakonna portaal Uued Uudised ära ei märkinud, samuti jäi ära märkimata, et ta valiti tagasi Saaremaa ringkonna juhiks.

Nimelt toimub peatselt EKRE kongress, kus valitakse uus juhatuse koosseis. Kaljuste kandideerib EKRE aseesimeheks ja juhatuse liikmeks.

Üks inimestest, kes olevat agiteerinud Kaljuste vastu, on EKRE Harju-Rapla piirkonna juhatuse liige Kai Rimmel. Sellest kirjutas EKRE Viimsi osakonna eelmine juht Jüri Derkun oma kaebuses EKRE aukohtule. "Hoia Mariast eemale, teda ei tohi esitada ja hääletada juhatusse," olevat Rimmel Derkunile teatanud.

Rimmel kommenteeris, et ühel avalikul koosolekul lausus ta tõesti, et neil on ringkonnas piisavalt tublisid, et toetada oma Harju-Rapla inimesi, mitte teisi.

Derkun kritiseeris nii kolmapäeval Delfis kui ka hiljem teravalt Viimsis toimunud osakonna ülevõtmist ja vanade olijate kõrvaletõrjumist. Ka tema visati seejärel Facebooki EKRE Sõprade Klubist välja. "Ma ei kaeble, ärge saage valesti aru. Küsimus on pigem sellest, millist juhtimisstiili viljeletakse erakonnas. Kui oled ikka teisel arvamusel, siis kohe igalt poolt välja. Ei mingit arutelu," kirjutas Derkun Facebookis.

Kaljuste on viimased päevad kulutanud palju aega Facebookis oma toetajatele oma seisukohtade selgitamisele. "Mina olen ettevõtja, väga hea haridusega. Mina ei pea poliitikas karjäääri tegema. Mina olen siin põhimõtete pärast, mille hulka kuulub demokraatia ja sõnavabadus," kommenteeris Kaljuste.