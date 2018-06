EKRE hääletab riigikogus vaba ajakirjandust suukorvistava seaduse vastu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon ei toeta täna riigikogus valitsuse esitatud uut isikuandmete kaitse seaduseelnõu.

“Esiteks on tegu on Euroopa Liidu määrusega, mis järjekordselt üritab

üle reguleerida liikmesriikide seadusi. Tulemuseks on rohkem

bürokraatiat, salastamist, keelde ja karistusi,” ütles EKRE aseesimees

Jaak Madison.

“Teiseks on oht, et tekib võimalus katseteks päitseid pähe panna

ajakirjandusele, mis ei ole kooskõlas sõna- ja ajakirjandusvabaduse

põhimõtetega. Meie erakonnal pole mingit põhjust suurt osa praegust

Eesti ajakirjandust armastada, aga meediavabaduse kaitsmine on meie

jaoks oluline.”