EKRE esitas Riigikogule kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise eelnõu

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitas Riigikogule eelnõu, et tunnistada kehtetuks 2014. aastal vastu võetud kooseluseadus.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme märkis, et

viimati püüdis erakond kooseluseadust tühistada 2016. aasta kevadel,

kuid siis jäi poolthäältest puudu.

„Nüüdseks aga on vahetunud valitsus ning nelja parlamendierakonna juhid.

Nii Reformierakond, Vabaerakond kui ka IRL on viimasel ajal teinud suuri

sõnu ja võtnud konservatiivsemaid poose,“ ütles Helme.

„Me pakume nende erakondade poliitikutele võimaluse tõestada, et nad ei

ehi end võõraste sulgedega ega teeskle kedagi, kes nad tegelikult ei

ole. Kui nad on konservatiivid, siis nad toetavad meie ettepanekut ja

hääletavad kooseluseaduse tühistamise poolt. Suhtumine kooseluseadusesse

on konservatiivse maailmavaate lakmustest. Keskerakonnale on meie eelnõu

aga põhimõttekindluse tuleproov, sest opositsioonis olles nõudis

Keskerakond samuti kooseluseaduse tühistamist.“

Helme sõnul ei loobu Konservatiivne Rahvaerakond kooseluseaduse vastu

võitlemisest enne, kui see on tühistatud.

„See on meie jaoks maailmavaateline ja põhimõtteline küsimus.

Kooseluseadus on halb õigusloome praktika, sest ilma rakendusaktideta on

kooseluseaduse kehtivus jätkuvalt vaieldav. Veelgi olulisem on see, et

Eestis pole kunagi olnud demokraatlikku tellimust kooseluseaduse

vastuvõtmiseks, enamik Eesti rahvast kooseluseadust ei toeta,“ ütles

Helme.