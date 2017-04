EKRE esinumber kohalikel valimistel Viimsis on Hannes Võrno

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) pani sügisestel kohalikel valimistel oma Viimsi nimekirja esinumbriks peamiselt meelelahutajana tuntust kogunud Hannes Võrno.

Praegu parteitu Hannes Võrno (47) kandideerimist EKRE nimekirjas kinnitas ERR-ile Viimsi osakonna esimees Mihkel Saretok.

Aastatel 2002-2011 kuulus Võrno Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL). Võrno oli riigikogu X koosseisu liige, kuid peatas saadikuvolitused 2003. aastal.

Mullu augustis andis Võrno LP'le intervjuu, kus muu hulgas küsiti, kas poliitikas ja riigikogus töötamine oli tema jaoks pigem pettumus või siiski kogemus. "Võrdlen oma riigikogu kogemust praegu EKRE käekäiguga. Seal on teatud sarnasus. Kui Res Publica poleks omal ajal olnud nii pööraselt edukas ja kui see partei oleks saanud esimesed aastad olla opositsioonis, mitte pääsenud kohe võimu juurde laamendama, oleks Res Publica erakonnaks küpsemine teinud läbi õiged sammud ja jõudnud rahulikult küpsusikka," arutles ta. "Aga Res Publica sai liiga vara liiga suure tüki torti. Ja sõi oma kõhu punni ning kukkus pikali. Sama probleem võib juhtuda EKRE-ga, kui nad ei suuda ühel hetkel opositsioonist pea välja tõstnuna aru saada, et oma sõnadele tuleb ka tegelik tugi ja tegevus taha panna. See on metsik vastutus. Res Publica näide on ses mõttes väga hea hoiatus. Jõle kihvt on opositsioonis paugutada ja rääkida, kuidas kõik on nii pekkis!"

Võrno lisas, et oleks valmis veel korra riigikokku minema. "Aga seda ainult sellisel juhul, kui meil toimiks niisugune mudel, nagu on mõnes väga kultuurses riigis. Kas mitte Šveitsis pole nii, et parlamendi liikmetele ei maksta palka? Ei kuluhüvitisi ega kõike muud. See on auamet."