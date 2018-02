EKRE esimees Mart Helme: oleksin nõus asuma peaministri kohale kas või hommepäev

Turu-uuringute akstsiaseltsi läbi viidud erakondade esimeestest peaministrikandidaatide hulgas kümne toetusprotsendiga populaarsuselt kolmandal kohal olev EKRE esimees Mart Helme oleks valmis võimaluse avanedes kohe valitsusjuhi ametikohale asuma.

Helme sõnul tekitavad küsitluse tulemused temas rahuolu. Helme arvates võib selle põhjal öelda, et nende tegevust on märgatud ja peetakse vajalikuks. Helme ütles Delfile, et tunnetab toetust iga päev, kui inimesed teda näiteks poes kassas kõnetavad või temaga ennast koos pildistada tahavad. "Ma olen ühiskonnas saavutanud positiivse tuntuse," leidis Helme.

Ka andis Helma hinnangu küsitlustulemuste järgi populaarsemate Reformierakonna tulevase esimehe Kaja Kallase ja peaminister Jüri Ratase toetusele. "Kaja Kallasega võrreldes on minu arvates minu poliitilised kogemused oluliselt mitmekülgsemad ja sügavamad," leiab Helme. "Kallas on saanud olulist usalduskrediiti. Kallas on ikkagi põrsa kotis ostmine."

Peaminister Ratase toetust rääkides leiab Helme, et see on õigustatud. "Ratase puhul on hinnang adekvaatne," ütles Helme Delfile.

Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute aktsialseltsi läbi viidud küsitluse põhjal on erakondade esimeestest kõige populaarsem 25-protsendilise toetusega peaministrikandidaat reformierakondlane Kaja Kallas. Peaminister Jüri Ratase (KE) toetus on küsitluse järgi 21 protsenti.