EKRE andis 3000 eurot katuseraha poliitpropagandistliku vallalehe väljaandmiseks

EKRE andis katuserahadest 3000 eurot MTÜ-le Kodanikualgatuse Selts, mis kavatseb selle eest Jõelähtme vallas välja anda vallavõimu suhtes kriitilist lehte.

MTÜ projekt "Rahva- ja kodanikualgatuse ning kohaliku demokraatia edendamine" tähendab MTÜga seotud inimeste sõnul valla opositsioonijõudude seisukohtasid kajastava lehe väljaandmist.

MTÜ juhatuse liige Ljudmilla Kaska ütles, et katuseraha on kavas kulutada ajalehe Jõelähtme Vaba Sõna väljaandmiseks. Seda on tema sõnul korduvalt välja antud, viimati enne kohalikke valimisi.

Kaska sõnul on tema ise keskerakondlane, aga MTÜ liikmetest enamik on EKRE liikmed. Ka ajaleht on EKREga seotud. "Põhimõtteliselt seal on isegi kirjutatud igal leheküljel mitu korda suurte tähtedega, et kas "EKRE põhimõte" või "EKRE väljakutse". No ikkagi EKRE-ga. Alguses see häiris mind, aga siis ma mõtlesin, et ei pea ainult ühe erakonna tõde olema. Siis ma nõustusin sellega. Mis siis ikka, peaasi, et tõde jõuab rahvani," ütles Kaska.

Sama MTÜ liige Maido Pajo ütles, et ajalehte on vaja selleks, et Jõelähtme valla opositsioon saaks ka kuidagi oma sõnumitega vallarahvani jõuda.

Jõelähtme valda valitseb Reformierakond koos sotsidega. EKRE, Keskerakond ja üks kohalik valimisliit on vallavolikogus opositsioonis. Pajo sõnul on ka Jõelähtme vald üks sellistest kohtadest, kus vallavõim on vallalehe oma võimu alla võtnud ega avalda seal ühtegi seisukohta, mis on vallavõimu suhtes kriitiline või on sellest lihtsalt erinev.

Juba neli aastat on vallaleht olnud opositsiooni jaoks suletud, mistõttu opositsioon kasutab kõiki võimalusi, et levitada oma seisukohtasid. Sealt ka katuseraha taotlemine.

Erinevalt Kaskast ei leidnud EKRE nimekirjas kohalikel valimistel kandideerinud Pajo, et Jõelähtme Vaba Sõna oleks kuidagi EKREga seotud parteiline leht. Enne valimisi välja antud lehes oli tema lugu illustreeritud EKRE valimisplakatiga, aga samal leheküljel oli valimisliidus kandideerinud Toomas Kümmeli tekst. Mõlema artikli juures oli ka nende kandidaadinumber. Kaska kandideeris valimistel Jõelähtmes Keskerakonna nimekirjas.

EKRE riigikogu liige Henn Põlluaas kommenteeris, et EKRE on demokraatiat, kodanikualgatust ja sõnavabadust alati oluliseks pidanud ning seepärast otsustati projekti toetada.

"Projekt näeb ette rea meetmeid kohaliku demokraatia ja rahvaalgatuse edendamiseks eelkõige, kuid mitte ainult, Jõelähtme vallas, sealhulgas trükiste väljaandmist. Osa kavandatud kulusid kaetakse seltsi liikmete omavahenditest ja muudest tuludest," lisas Põlluaas.