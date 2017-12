EKRE aborte ei toeta: sisuliselt osalevad lapsevanemad ja arstid selles, et väike inimene elusast peast tükkideks rebida ja siis läbi toru emaihust välja imeda ning purki koguda

EKRE aseesimees Martin Helme sõnul tuleks abordi tegemisele seada terve rida piiranguid ning lõpetada tuleks selle rahastamine haigekassa raha eest. Abordi mitte toetamise punkt on kirjas ka EKRE programmis.

"Tegemist on ühe kõige võikama ja õõvastavama praktikaga, mis on maailmas ja ka Eestis kahjuks väga levinud. Sisuliselt osalevad lapsevanemad ja arstid selles, et väike inimene elusast peast tükkideks rebida ja siis läbi toru emaihust välja imeda ning purki koguda. Moraalses mõttes on tegemist inimese tapmisega, kusjuures kõige abituma ja kaitsetuma inimesega üldse – sündimata lapsega," kommenteeris Helme.

"Praktilises plaanis on tegemist väga tõsise probleemiga iibe seisukohalt, iga kolme sünni kohta tuleb meil üks abort. Kui meil õnnestuks abordid ära hoida, oleks Eesti iive positiivne," lisas Helme.

Helme sõnul näitab Ameerika kogemus, et kõige tõhusam on inimeste informeerimine abordi tegelikkusest. "Inimeste teadlikkust tuleb tõsta, tegemist ei ole suvalise rakutombu kõrvale heitmisega, vaid iseseisvat DNA-d omava elusolendiga, kellel on juba südametöö ja arenev närvivõrgustik, ta tunneb valu," teatas Helme.

Tema sõnul on väga oluline sisse seada kohustuslik nõustamine aborti kaaluvatele inimestele. Kohustuslikuks tuleb teha nõusoleku saamine lapse mõlemalt vanemalt, alaealiste puhul tema vanemalt.

Samuti tuleb kohustuslikuks teha ultraheli näitamine enne otsustamist. "Uuringud kinnitavad, et kui inimesed näevad enda sees olevat elu oma silmadega, loobuvad nad reeglina talle surmaotsuse tegemisest," selgitas Helme.

Sarnaselt Saksamaaga tuleks sisse seada võimalus peale sünnitust laps koheselt lastekodusse anda ilma keerulise bürokraatia või rahaliste kohustusteta, vastav süsteem koos kaasneva lapsendamisvõimalusega töötab seal väga tõhusalt.

"Kindlasti tuleb lõpetada abordi riiklik rahastamine, sellel on nii praktiline kui moraalne mõõde. Sisuliselt riik praegu motiveerib rahaliselt oma inimeste hävitamist, moraalses mõttes on ta sellesse kaasanud ka need maksumaksjad, kelle jaoks on abort vastuvõetamatu," lisas Helme.

Meditsiinitöötajatel, sealhulgas tudengitel, peab olema õigus süümele viidates keelduda osalemast selles protseduuris.

"Nagu näete, ei räägi me millegi keelustamisest, vaid sellest, kuidas saavutada, et seda kohutavat ja õudset veretööd oleks võimalikult vähe selle läbi, et inimesed mõistavad elu imelisust ja väärtuslikkust paremini," selgitas Helme.

Helme kirjutas reedel sotsiaalmeedias, et tema isiklikult võitles selle nimel, et see punkt erakonna programmi sisse saada.