Einar Vallbaum: Kiisler Pomerantsi asemel, see on nagu kits kärneriks

Riigikogust lahkuv IRLi fraktsiooni liige Einar Vallbaum kritiseeris keskkonnaminister Marko Pomerantsi asendamist Siim Kiisleriga. "See on nagu kits kärneriks," kritiseeris Vallbaum.

IRLi esimees Helir-Valdor Seeder teatab homme sellest, milliseid muutusi on tal kavas teha. IRLi kõneisikud täna muudatustest ei räägi, Vallbaumi sõnul asendatakse aga Pomerants Kiisleriga, rahandusminister Sven Sester Toomas Tõnistega ja kaitseminister Margus Tsahkna Jüri Luigega. Seeder jääb riigikogusse ja hakkab fraktsiooni juhiks.

Geoloogi haridusega Pomerants oli Vallbaumi sõnul riigikogu valimistel Lääne-Viru ringkonna esinumber ja ministrina pädev. Kiisleril pole valdkonda puudutavat haridust, lisaks ei saanud ta valimistel piisavalt hääli ja on riigikogus asendusliikmena, kritiseeris Vallbaum.

"Kui on vaja vahetusi teha, tuleb vahetada kompetentsete inimeste vastu. Jüri Luik on kaitseministri kohale väga kompetentne, väga kiidan seda valikut," ütles Vallbaum.

Ta lisas, et Tõniste on ettevõtjana väga edukas ja suudab äkki rahandusministeeriumi tuua ka rohkem ettevõtjate vaatenurka. Ettevõtjad on teravalt kritiseerinud uue valitsuse maksumuudatusi. Vallbaum leidis, et Sesterit ei tasu kritiseerida selle eest, et ta koalitsioonilepingus ette nähtud muutusi ellu viis.

Vallbaum on Pomerantsi asendusliige, kes peab Pomerantsi naasmise järel riigikogust lahkuma. Vallbaum on ka edukas ettevõtja, kes oli rahul nii sellega, et ta kaks aastat tagasi riigikogusse sai, kui ka sellega, et nüüd minema saab.

"Hea aeg ära minna, ei pea hääletama rumalate seaduste poolt, mis eelarve miinusesse viivad," ütles Vallbaum. Riigikogu nimetas ta heaks kooliks, mis õpetab, kuidas seaduseid tehakse ja kuhu tuleb ligi pääseda, kui on vaja midagi muuta.

Ta ei välistanud kohalikel valimistel kandideerimist ja teatas, et on väljakutseteks avatud.

Kui läheb nii, nagu Vallbaum rääkis, jäävad IRLi ministritest oma kohale justiitsminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Ministrikohast jääb järjekordselt ilma Marko Mihkelson.