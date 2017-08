Eilses tormis jäi merehätta mitu alust

Politsei- ja piirivalveamet tegi Delfile väikese kokkuvõtte eileõhtustest sündmustest

Eile kell 17.51 sai häirekeskus teate, et tugeva tuule tõttu võib liinilaev „Arabella“ vajada abi. Sellele väljakutsele reageerisid PPA laevastiku lipulaev „Kindral Kurvits“ ja PPA kaater. Kuid ilmaolud paranesid mõnevõrra ja „Arabella“ sai omal jõul kell 18.15 Dirhami sadamasse.

Tallinna lahel vajas õhtul abi jaht nelja inimesega pardal. Üks reisija vajas kaldale jõudes meedikute abi, hiljem lubati ta kodusele ravile, jaht jõudis Tallinna vabatahtlike merepäästjate kaatri turvamisel Tallinna Vanasadamasse kella 23 paiku.

Eile tuli veidi enne kella 19 teade, et Viims vallas läks u 50 meetri kaugusel kaldast ümber katamaraan, vees oli kaks meest, kuid inimesed said omal jõul katamaraani püsti.

Peipsi järvel vajas Varnja kandis abi võrkudesse kinni jäänud mootorpaat, mille pardal oli viis inimest. Kutsele reageerisid Varnja teenistuskoha piirivalvurid, kuid paat sai iseseisvalt liikuma, kellegi abi ei vajanud.

Täna kell 00.30 paiku tuli teade, et Saaremaal Pihtla valla jääva Vätta poolsaare kandis on märgatud punast signaalraketti. Teatele reageerisid Kuressaare merepäästjad, kuid ala kontrollimisel ei olnud tuvastatud, et keegi oleks abi vajanud.

„Aastas reageerime mitmeid kordi väljakutsetele, mida saame hädaolukorda tähistava punase signaalraketi kohta. Tihtipeale selgub aga kontrollimisel, et raketti on lastud meelelahutuse eesmärgil,“ ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Marti Magnus. „Selline tegevus on äärmiselt vastutustundetu. Sel ajal, kui patrull on hõivatud lõbu pärast lastud punasele signaalraketile reageerimisele, võib oodata abi tõesti hätta sattunud inimene.“