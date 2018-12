Eilne "Kuuuurija": Luminori juht Erkki Raasuke oma pangas ametiühingut ei salli ja alluvaid ei hinda

“Kuuuurija” väidab “nende käsutuses olevate lintide” põhjal, et Eestit võib valitseda peaminister Jüri Ratase asemel hoopis Erkki Raasuke.

Saatejuht Katrin Lust vestleb peamiselt ekspankur Hannes Veskimäega, kes on töötanud pikalt Swedbankis (tähtsaim osa oli majanduskriisi ajal firmadele antud halbade laenudega tegelemine) ja hiljem Nordeas, millest sai Luminor.

Veskimäe sai avalikkuse ees tuntuks aga pigem mõne aasta eest, kui Nordea hakkas teda kiusama ametiühingu loomise pärast ja lõpuks vallandas.

Veskimäe tunnistab, et tema pani kokku ja riputas anonüümselt YouTube'i keskkonda 16minutilise klipi Raasukese salavestlustega ja skandaalsete ütlustega, mida viimane on hiljem nimetanud kontekstist välja rebitud sõnadeks.

Veskimäe ei avalda, kes tema allikad on, aga ütleb, et musta materjali on kolme tunni jagu ja Raasuke nägi palju vaeva, et ülesriputajat tabada (sh kaebas Google'i kohtusse).

Kes on aga sarja “Pank” peategelase Toomas Pisikese prototüüp Raasuke? Ta pole mitte ainult eri riigiasutuste endine ja Balti ühe suurima panga praegune juht, vaid ka nimetab riigiettevõtete nõukogudesse liikmeid.

"Kuuuurija" keskendub Raasukese puhul kahele asjale.

Esiteks on tal solvavat öelda nii eestlaste kui ka oma töötajate kohta - esimesi nimetab lindistustes madalalaubalisteks idaeurooplasteks ja jussideks, kes ei oska noa ja kahvliga süüa, teisi aga võrdleb ametiühingualase tegevuse tõttu terroristidega.

Teisaks ei tahtvat Raasuke oma juhitavasse panka üldse ametiühengut ning võrdleb ametiühingut väljapressimisega. Kollektiivlepingut töötajatega ei olevat ta tänaseni sõlminud, mis kõigile võrdseid töötingimusi pakuks.