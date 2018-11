Eilne "Esimene stuudio" päädis ootamatu lõpuga, kui Ratase sõnavõtu järel pandi saatele punkt. Kallas sai vaid öelda: see pole aus

Kallas ja Ratas diskuteerisid valitsuskriisi ning rändeleppe teemal. Kallas toonitas, et Reformierakond on rändeleppega nõus, ent vaid siis, kui arvestatakse nende muudatusettepanekutega. Saate teises pooles rääkis ta, et valitsuse puhul on palju tegemata tööd: näiteks oleme tema sõnutsi viimase pooleteise aasta jooksul kinkinud Lätile 160 miljonit eurot maksumaksja raha aktsiiside ja käibemaksu näol. Ta viitas, et selle asemel, et midagi muuta jagab valitsus hoopis katuserahadeks 30 miljonit eurot.

Sõnajärjekord läks Ratase kätte, kes selgitas pikalt, et valitsus seisab senise välispoliitilise joone eest ning on suurendanud näiteks ka kaitse-eelarvet. "Ka Reformierakonna valijatele - ma ei muuda Eesti välispoliitilisi aluseid, mis hoitud alates 20. august 1991," märkis ta. Ratas rääkis üle kolme minuti ja sõnas lõpetuseks, et koalitsiooni tahe on praegu palju tugevam kui kolm, neli või viis päeva tagasi.

"Väga ilus mõte lõpetuseks, kahtlemata sisendab optimismi," sõnas saatejuht Johannes Tralla seepeale. "Oleks meil veel saateaega, küsiks kommentaari ka Kaja Kallaselt, aga kahjuks on saade lõppenud." Viimase lause ajal oli Kaja Kallas selgelt üllatunud ja sõnas: "See pole aus."

Täna hommikul öeldi Delfile Reformierakonna kontorist, et tagantjärele kommentaare Kallasel ja parteil pole. Viidati, et saate osas neil pretensioone pole - kanalil on õigus oma formaat ja saateaeg määrata.