Eile kadunuks jäänud kirjanik Herdis Ojasu leiti üles, temaga on kõik korras

Lähedased ja politsei otsisid eile lõuna paiku kadunuks jäänud kirjanik Herdis Ojasud. Kella 9.45 ajal kinnitati politseist, et ta on leitud.

Ojasu on endine EKA Avatud Akadeemia juht ning kirjanik. Herdis oli lähedaste teatel teadmata kadunud alates 25. dets 2017 kella 12.30st.

Politseist kinnitati, et lähedased võtsid nendega ühendust, info edastati patrullidele ja ka teistele regioonidele, kontrolliti haiglaid ja võimalikke aadresse, kus Ojasu võis asuda.

Kella 9.45 ajal öeldi, et Ojasu on leitud ning temaga on kõik korras.