Eiki Nestor uusaastatervituses: uhkelt omal maal uuesti alustada on olnud ju tegelikult ilus aeg

Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitas eestimaalasi uue aasta puhul.

Delfi avaldab Nestori uusaastatervitus ETV-s täismahus:

"Loodan, et olete peale aastavahetuse särtsu ja särinat täna ehk kodused. Ka mina olen siin teid tervitades teel koju. Oma koju. Kohta, kuhu jõudmine tähendab alati sellist rõõmsat ärevust ja samal ajal ka hingerahu. Omade juurde jõudmist. Kas teile on tuttav tunne, kuis koju jõudes saaksid justkui millestki priiks? Mis see on, ega ei teagi, aga nii kui üle lävepaku astud, oled kuidagi sina ise ja seda kõige ehtsamal moel. Kodus on alati soe, isegi siis, kui kodu on kütmata.

Saabunud aastal saab siis meile kõigile armas Eesti saja aastaseks riigiks. Ja ega seegi tähendanud ühele rahvale muud kui oodatud koju jõudmist. Just kõik need samad tundmised, kas pole. Olla vaba ja omade keskel. Ise teha ja korraldada. Aidata ja armastada. Unistada ja teinekord ka kurvastada.

Sellel juubeliaastal soovin kohe kindlasti tervitada kõigepealt neid inimesi, kes on vanemad kui Eesti Vabariik. Uhke on öelda, et neid on meie seas kokku 130. Head uut aastat teile! Te olete tublid, väga tublid. Veel üks kuu ja 24 päeva ja Eesti jõuab teile järele. Meie kõigi sügav kummardus teie ees!

Head minuealiste vanemad. Teie lapsepõlv ja kasvamisaeg oli kindlasti ilus ja imeline. Olla noor noores Eesti riigis. Karm saatus tõi aga kaasa teie põlvkonnale kõige rängemad aastad meie ajaloos. Aga te hoidsite Eestit ja kasvatasite meid austama ja armastama. Te võite olla uhked – Eesti riik on taas vaba ja saab varsti saja aastaseks. Suur aitäh Teile!

Head eakaaslased, kes me sündisime riigis, mis oli täis võltsi ja valet. Kus vanemate mälestused vabast Eestist näisid muinasjutuna, mis kunagi ei täitu. Vihkasime seda võimu, naersime ta üle. Hiljuti tabasin end mõttelt, kas noorem põlvkond üldse teabki et isegi jõulude tähistamine oli siis mingis mõttes risk. Ja kuigi oli aegu, kus kõik näis lootusetu, siis lõpuks müürid langesid ja raudsed eesriided said maha tõmmatud. Uhkelt omal maal uuesti alustada on olnud ju tegelikult ilus aeg. Kas pole?

Täna kasvatavad omi lapsi aga juba need noored, kes uuesti vabaks saanud Eestis on sündinud. Kelle jaoks vabas riigis vaba inimesena elamine on lihtsalt loomulik ning teisiti nad ei kujutagi ette. Ja see on suurepärane! Just nii peabki olema ja just nii peabki jääma järgmisteks sadadeks aastateks.

Head uut aastat armas Eesti!

Siin on meie kodu ja teisiti me ei saa."

Elagu juubilar!