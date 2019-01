Eiki Nestor uusaastatervituse salvestamisest Narvas: püüdsin lahti seletada, mis on siinpool ja mis on sealpool piiri

Eiki Nestori sõnul otsustati aastalõpukõne esitada Narvas seetõttu, et uusaastatervituses püüdis Nestor seletada lahti erinevaid arusaamisi, mis on siinpool piiri ja mis on sealpool piiri ning seetõttu näis mõistlik olla piiri peal, rääkides sellest, milles on valikud.

„Ma olen täiesti kindel, et me kõik, eranditult kõik, soovime minna edasi, et eesti keel, meel ja mõte elaks igavesti. Siin on meie Eesti kodu, kuskile mujale me purjetada ei saa. Et aru saada, millised on seejuures meie valikud, vaadake maakaarti.“ ütles Nestor oma tervituses.

Lisaks mainis riigikogu esimees enda uusaastatervituses, et Eesti on riik uues Euroopas, kuhu tuleb inimesi rohkem juurde kui siit lahkub ja nii on olnud mitme aasta jooksul.