Eiki Nestor peab Urve Palo sõnavõttu Saare teemal kahetsusväärseks: seda ma ei mõista ja sellest ma aru ei saa

Palo väljaütlemist Indrek Saare ja EKRE teemal Nestor heaks noodiks ei pea. “Meil on kokku tulnud sellised inimesed, kes ühtpidi ütlevad otse ja ausalt välja, mida nad asjast mõtlevad, aga omavahelises vestluses jäädakse mingitesse raamidesse, ei solvata teineteist. See lause, mis Urve suust tuli, on kahetsusväärne, see Indrek Saare EKRE esimeheks saamine. Seda ma ei mõista ja sellest ma aru ei saa,” tõdes ta. “Ma usun ja olen veendunud, et olukord meie erakonnas on kordades rahulikum kui see uudistest välja paistab. Mitte ainult nendes, mis varem tekkisid, vaid nendes mis eile olid. Teema kipub meedias üle võimenduma. Ajakirjandus trükib rahulikke toone värvikamaks, aga meil ei ole mingit paanikat,” sõnas Nestor.

Küsimusele, kas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametikohta võiks täita äsja erakonnaga liitunud Marina Kaljurand, kellel selleks kogemuspõhine pädevus olemas, arvab Nestor, et miks mitte. “Selle positsiooni täitmisel tuleb aru saada kahest asjast. Kõigepealt, mis minu arust eilse päeva puhul untsu läks, oli see, et sellest saadi teada hoo pealt. Ideaalis võiks sellistest asjadest teada varem, et ettevalmistus oleks pikk ja ka mul oleks olnud väga hea meel, kui erakonna esimees oleks saanud eile välja öelda juba uue ministri nime. Tal seda aega polnud ja nime ka ei olnud,” kirjeldas Nestor situatsiooni keerukust.

Nestor arvab, et ministripositsiooni võiks täita keegi, kes on kas erakonna liige, ent pole poliiitkas niivõrd aktiivne või keegi, kes pole liige, ent on erakonnaga aastaid meeldivat koostööd teinud. “Ma usun, et erakonna esimees on keerukas olukorras, et nüüd pool aastat enne valimisi on see töö pooleks aastaks mitte neljaks. Seetõttu on tal ka keerukas seda kandidaati leida. Soovin talle edu leidmisel,” tõdes Nestor.

Urve Palo suurimaks teeneks Eestile peab Nestor lastetoetuste tõusu eest võitlemist. “Kuna ma olen seda näinud lähedalt ka neid debatte, kust teleülekandeid ei peeta, siis ma tahaks teda kiita eelkõige selle pühendunud tegevuse eest, mis on seotud lastetoetuste tõusuga. Eriti jäi see mulle silma, kui 2014. aastal uut valitsust loodi. See debatt reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel oli väga tõsine, kompromissitu, see ei olnud lihtne. Lastetoetusi ei saa tõsta lubadusena, vaid need tuleb ka välja maksta. Mulle on see jäänud kõige positiivsemana hinge. Tema oli nendel läbirääkimistel selle vedaja ja väga veendunud kaitsja,” lisas Nestor lõpetuseks.