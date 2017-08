Eiki Nestor mõistis hukka Barcelona terroriakti

Riigikogu esimees Eiki Nestor mõistis hukka Hispaanias Barcelona Ramblase turistipiirkonnas toimunud terrorirünnaku ning avaldas kaastunnet Hispaania rahvale, hukkunute ja kannatanute lähedastele.

"Oleme mõtetes Hispaania rahvaga. Südamlik kaastunne hukkunute lähedastele ja kõigile, keda see brutaalne rünnak puudutas," ütles Nestor ja soovis rahvamassi sõitnud veoki ette jäänud vigastatutele kiiret paranemist.

Nestori sõnul ei vali terroristid rünnaku vahendeid ega ohvreid. "See on alatu ja jõhker, et kannatanuteks on süütud inimesed, kes ei saa ega suuda ennast toore terroriakti eest kaitsta," ütles Nestor.

Riigikogu esimehe sõnul peavad kõik Euroopa Liidu riigid hoidma kokku ja seisma selle eest, et meie ühised väärtused püsiksid ja inimesed tunneksid end turvaliselt.